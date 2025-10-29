Mazón admite en el aniversario de la dana que «hubo cosas que debieron funcionar mejor» El president de la Generalitat anuncia que el Consell decreta el 29 de octubre como día de luto oficial permanente en las tres provincias de la Comunitat como homenaje a las víctimas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha realizado una declaración institucional tras un pleno extraordinario del Consell. «Hoy toda la jornada se une en un día de dolor. Hace un año vivimos una situación devastadora. La dana provocó una riada que destruyó viviendas, infraestructuras. Pero lo que nos ha marcado es la pérdida de 229 personas. De ahí que el pleno del Consell ha aprobado la declaración de este día como el Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, que será de luto oficial en las tres provincias de la Comunitat. El dolor fue y sigue siendo inmenso. También lo fue la respuesta», ha comenzado diciendo Mazón.

Alcaldes y los altos cargos de la Generalitat han sido citados esta mañana en el Palau de la Generalitat. Hasta el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, o el alcalde de Elche, han acudido. El Salón de Corts se ha llenado. Es ahí donde se celebra tradicionalmente el acto solemne de entrega de galardones el 9 d'Octubre. Una decena de cámaras apuntando a Mazón y más de una veintena de medios acreditados.

«La ejemplaridad del pueblo valenciano fue un gesto de enorme generosidad. Hoy también queremos expresar nuestra gratitud a los que estuvieron en primera línea. Hace un año hubo cosas que debieron funcionar mejor. No es un día de confrontación, pero sí debemos reflexionar el desamparo de los valencianos en una situación inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor posible, y no fue suficiente en muchos casos y debemos reconocerlo», ha señalado Mazón.

El president ha pedido «honrar cada año» a las víctimas. Una jornada de luto «en toda la Comunitat, cada 29 de octubre. Una fecha que nos servirá para profundizar en un compromiso. Queremos reafirmar nuestra determinación de no dejar a nadie atrás».

Mazón ha indicado que cada 29 de octubre deberá servir de recuerdo a las víctimas y de agradecimiento a la ciudadanía. «Debemos continuar construyendo juntos una Comunitat más segura y preparada porque nuestra fuerza y esperanza son el camino», ha concluido.

«Hui, 29 d'octubre, tota la Comunitat Valenciana s'unix en una jornada de dol, condolença, solidaritat i compromís.

Hui fa un any, la Comunitat Valenciana va viure una de les catàstrofes més devastadores de tota la seua història.

La DANA descargó lluvias de una intensidad sin precedentes que afectaron gravemente a 178 municipios de las provincias de Valencia y Castellón y que provocaron riadas que destruyeron viviendas, infraestructuras, empresas, comercios y cosechas.

Pero lo más doloroso, lo que nos ha marcado a todos para siempre, fue la pérdida de 229 vidas.

De ahí que, en memoria y homenaje de todas ellas y con el más profundo respeto y condolencia hacia sus familias y allegados, el Pleno del Consell, –que se ha reunido hoy en sesión extraordinaria–, ha aprobado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la DANA, una jornada que, a partir de hoy, será de luto oficial en las tres provincias.

El 29 de octubre nunca caerá en el olvido. Aquel día y los que siguieron permanecerán siempre grabados en nuestra memoria colectiva. Las imágenes de calles anegadas, casas destruidas y familias que lo perdieron todo conmovieron a toda la sociedad valenciana y española y estremecieron a miles de personas más allá de nuestras fronteras.

El dolor fue –y sigue siendo– inmenso, pero también lo fue la respuesta de todos y para todos; tan solidaria como ejemplar.

La capacidad de respuesta de los profesionales, la solidaridad mostrada por el conjunto de la ciudadanía y el espíritu de superación de toda la sociedad civil valenciana también pasarán a formar parte de nuestra historia como uno de los capítulos de mayor ejemplaridad y generosidad nunca vividos.

Con la declaración que hoy se ha aprobado en el pleno del Consell también se quiere expresar su gratitud más profunda y su reconocimiento más sincero a quienes estuvieron en primera línea, a quienes trabajaron sin descanso, a quienes ofrecieron su tiempo, su esfuerzo, sus medios, su casa y su corazón.

Hace un año, cuando las riadas provocaron consecuencias devastadoras que hoy seguimos sanando humanamente y reparando materialmente, hubo cosas que debieron funcionar mejor.

Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos –también los días posteriores– cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable.

Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente, y hoy de nuevo debemos reconocerlo.

Y en su momento más difícil, la sociedad valenciana también mostró su mejor luz: la que emana de un pueblo unido, generoso, valiente y comprometido.

Nada puede devolvernos a las personas que perdimos, pero sí podemos honrar su memoria cada año con compromiso, cariño y sentido respeto.

Por ello, el Consell, ha declarado este 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la DANA, una jornada de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana.

Cada 29 d'octubre serà tant un dia per al record com d'homenatge a la solidaritat i unitat demostrades per les valencianes i valencians al costat de tot el poble espanyol.

Una data que, a més de recordar una tragèdia sense precedents que ens va colpejar a tots, ens servirà per a aprofundir en un compromís present i futur.

Per això, en un dia de dol, de record, de sentit respecte per les víctimes i les seues famílies, el Consell vol reafirmar la seua determinació de no deixar a ningú arrere i de continuar impulsant les actuacions necessàries per a accelerar la recuperació, reforçar la seguretat i millorar la prevenció.

D'esta manera –tal com el nostre himne canta–valencians: en peu alcem-se.

Alcem-se després de la tragèdia, treballant per a superar-la, i agraint cada esforç, cada mà estesa i cada gest d'afecte i solidaritat.

Perquè junts estem construint hui una Comunitat Valenciana més forta, més segura i més solidària.

Perquè cada pas que donem és la millor prova que la unitat, la generositat i la solidaritat s'imposen a l'adversitat.

Perquè cada pas ens ensenya que la força d'un poble es veu en la seua capacitat d'alçar-se units amb l'esperança d'un futur millor.

Esta declaració també és un homenatge no sols a les institucions, empreses i associacions de tota Espanya que es van bolcar en l'ajuda, sinó també a tots els herois anònims que van obrir les seues cases, van compartir aliments o van ajudar a netejar el fang i el fem de cases, garatjos i carrers.

Perquè en els seus pitjors moments, la Comunitat Valenciana i tota Espanya van saber mostrar el seu millor rostre: el d'una societat solidària, valenta i compromesa amb els altres, i en la qual l'empatia i la generositat demostrada pels nostres jóvens ha de ser posada en valor.

Perquè cada 29 d'octubre ha de servir per a recordar i homenatjar els qui van perdre la vida, estar al costat de les seues famílies i acompanyar els qui encara patixen els estralls causats per les riuades. I també per a renovar, cada any, l'agraïment i l'admiració a tot un poble que va saber unir-se davant de les adversitats.

Perquè del dolor ha de sorgir la força, i de la memòria, l'esperança.

Este és el sentit últim d'este homenatge que cada any, i en este dia, haurà d'unir a valencians, alacantins i castellonencs per a continuar construint, junts, una Comunitat Valenciana més segura i preparada.

Perquè la nostra força i la nostra esperança són el camí.

Ací i ara.»

Reacciones

El que primero ha querido replicar al president Mazón ha sido el síndic de Compromís, Joan Baldoví. De hecho, apenas ha tardado en señalar su rechazo, y lo ha hecho en los términos habituales por parte del portavoz nacionalista, que dijo prácticamente lo mismo ante la declaración institucional del 9 d'Octubre y que repite sistemáticamente la misma pregunta al jefe del Consell en todas las sesiones de control que se celebrán en Les Corts desde hace un año.

«Infame. Absolutamente infame. La única declaración institucional de Mazón que esperamos las valencianas y los valencianos es el anuncio de su dimisión. Hoy, un nuevo insulto a las víctimas en un día tan y tan doloroso. Los aplausos de su gobierno son una auténtica burla y demuestran su absoluta falta de humanidad. Infame. Infames», ha insistido Baldoví.