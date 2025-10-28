Luto y minuto de silencio en la Comunitat este miércoles 29 de octubre por las víctimas de la dana Las líneas del Tram se pararán dos minutos y las universidades detendrán sus actividades

Todo Alicante Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 18:30 Comenta Compartir

El pleno del Consell ha acordado declarar este miércoles 29 de octubre luto oficial en toda la Comunitat Valenciana al cumplirse un año de la dana que provocó el fallecimiento de 229 personas y graves daños materiales en la provincia de Valencia.

El luto oficial en la Comunitat Valenciana se establece desde las 00.00 hasta las 24 horas del día 29 de octubre de 2025. Durante esta jornada, las banderas ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos de la Generalitat, así como en todos los edificios oficiales en la Comunitat Valenciana.

La Subdelegación del Gobierno en la provincia de Alicante ha convocado un minuto de silencio a mediodía. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha pedido que se guarde también un sentido homenaje, solicitud que se cumplirá en todos los municipios. La Diputación Provincial de Alicante, como organismo representativo de los pueblos, también se detendrá. Elda guardará cinco minutos de pésame.

Todas las líneas del Tram de Alicante se detendrán dos minutos también a mediodía como paro «simbólico», una acción acordada entre la dirección de la empresa pública y la representación sindical de los trabajadores en Valencia y Alicante como recuerdo de las inundaciones, según recoge la Generalitat en un comunicado.

Las universidades públicas también detendrán sus actividades a mediodía en respetuoso silencio por la memoria de los fallecidos.

Este miércoles 29 de octubre se celebrará en Valencia un funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. El acto, presidido por los Reyes, reunirá a unas 800 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y tiene previsto su inicio a las 18 horas.

El Ayuntamiento de Dénia, por su parte, ha convocado 229 segundos de silencio, uno por cada persona que perdió la vida, tanto en la Comunitat como en otras regiones. Será mañana miércoles a las 19 horas en la plaza de la Constitución.

¿Qué implica que haya luto oficial?

El decreto de luto oficial supone una señal de duelo y respeto ante el fallecimiento de personas en un acontecimiento especial, en este caso, las víctimas de la dana.

Durante el tiempo que dura el luto oficial, en este caso un día, las banderas colocadas en el exterior de los edificios públicos ondearán a media asta. Las banderas que se encuentren en interior de las estancias públicas llevarán un crespón negro.

La declaración del luto oficial supone que, mientras dure el mismo, no se podrán llevar a cabo actos institucionales que impliquen algún tipo de celebración. Sí podrán realizarse actos de homenaje a los fallecidos.