Mazón pide que se evite la «falta de respeto» en estos días del primer aniversario de la dana El presidente de la Generalitat hace un llamamiento a la «colaboración institucional» en una semana «dura»

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 12:42

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado evitar la «falta de respeto» en una semana «tan durísima» en la que se cumple un año de la dana del 29 de octubre, que dejó 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia. Así ha contestado las palabras este domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin socialista en León.

Sánchez denunció la «negligente» gestión de las riadas por parte de Mazón, y calificó de «indecente» el apoyo que le están dando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, para mantenerle en el cargo.

Sobre estas declaraciones, Mazón ni las va a calificar porque no puede «entender» ni «compartir» esas palabras en esta semana en la que se cumple «el primer aniversario de una tragedia tan extraordinariamente cruel como la que ha sufrido mi tierra».

Mazón, que ha intervenido en el V Foro Económico Español de Alicante, organizado en Casa Mediterráneo, ha vuelto a reclamar una comisión mixta entre la Generalitat y Ejecutivo central para abordar cuestiones relativas a las riadas del 29O. Ahora estamos en la «semana del respeto», la de «tratar de buscar» la «mayor colaboración entre todos posible». Según el jefe del Consell, en esta semana lo «mejor» que se puede hacer es «poner lo mejor» para dar «el mayor halo de esperanza» a las personas damnificadas por la dana y mostrar «colaboración institucional».

Todo ello, «a pesar de los desencuentros políticos», que «muchas veces» son «muy desagradables». En este punto, ha vuelto a trasladar al Gobierno de España que «la puerta de la colaboración está abierta porque es necesaria» a través de esa comisión mixta que aún no se ha constituido entre ambas administraciones para ser «prácticos» y «poder acelerar».

Además, ha dicho que se sigue necesitando esta herramienta porque «más de 20 municipios no han recibido todavía ninguna ayuda» y «han quedado fuera» de los decretos del Gobierno y que también puede servir para abordar la «recuperación» en distintos ámbitos. «Luego vendrá el ruido, la discrepancia», ha apostillado, al tiempo que ha defendido la gestión realizada por el Consell que preside en las labores de recuperación.