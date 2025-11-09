Carlos Mazón comparece en Les Corts sobre la dana: turnos, réplicas y límite de tiempo El 'president' en funciones explica las actuaciones de la Generalitat una semana después de dimitir, en medio de negociaciones entre PP y Vox por su sucesor

Carlos Mazón en el pleno del Consell de esta semana.

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:07 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá el próximo martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts. El objetivo será explicar las actuaciones de la Administración autonómica para la recuperación social y económica de las zonas afectadas, además de responder a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios.

Se trata de la primera comparecencia de un responsable político en esta comisión, que hasta ahora solo ha contado con testimonios de expertos y técnicos. Mazón solicitó acudir por su cuenta en un escrito dirigido a la Mesa el pasado miércoles, y la sesión se celebrará a las 16:00 horas en una de las salas habituales de las comisiones, con gran expectación mediática. El plan de trabajo, aprobado por PP y Vox, establece dos intervenciones para los grupos y dos para el 'president'.

Turnos y límites de intervención en la comisión 3 minutos para cada grupo parlamentario en el primer turno.

15 minutos para el compareciente, Carlos Mazón.

Segundo turno para los grupos parlamentarios de 6 minutos.

6 minutos finales para el compareciente.

Posibilidad de ampliar hasta 7 minutos adicionales si la Mesa lo considera necesario.

El lunes previo a la sesión, la Mesa y la Junta de Síndics de Les Corts revisarán y tramitarán oficialmente la comparecencia. La comisión está presidida por la diputada de Vox, Miriam Turiel, quien fijó el martes por la tarde como fecha oficial para la cita de Mazón.

Carlos Mazón acudirá una semana y un día después de su dimisión como presidente de la Generalitat. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, con poca agenda pública, salvo un acto en Alicante y la reunión del pleno del Consell, donde se oficializó la salida de Francisco José Gan Pampols como vicepresidente segundo.

La comparecencia se produce en medio de negociaciones entre PP y Vox para designar al nuevo 'president'. Tras la dimisión de Mazón, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a la Comunitat Valenciana. Este viernes, ambas formaciones constataron «buena voluntad» para negociar. Por un lado, los populares buscan evitar elecciones anticipadas para centrarse en la reconstrucción tras la dana. Y por otro Vox exige condiciones explícitas sobre agenda climática e inmigración para apoyar un sucesor.

Uno de los nombres más mencionados para relevar temporalmente a Mazón es Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP y secretario general del PPCV, que tiene acta de diputado en Les Corts y buena relación con Vox.

El camino hasta la sesión de investidura

Los grupos parlamentarios tienen hasta el 19 de noviembre para presentar candidatos. La Presidencia de Les Corts, tras oír a la Junta de Síndics, fijará la fecha del Pleno de investidura entre el 24 y 28 de noviembre.

Se activa entonces un plazo de dos meses, hasta finales de enero, para que los candidatos obtengan la confianza de Les Corts. Si no lo consiguen, Mazón deberá disolver la cámara y convocar elecciones.

Antes de este proceso, el 21 de noviembre, Pérez Llorca declarará como testigo en los juzgados de Catarroja ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la dana.

Ningún representante del Gobierno acudirá

Inicialmente estaban citados Pedro Sánchez, varios ministros (Mª Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera) y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Sin embargo, todos han excusado su asistencia, basándose en la doctrina del Consejo de Estado, que indica que los parlamentos autonómicos no pueden requerir la presencia de autoridades o funcionarios del Estado.

El PP ha criticado este «plantón», señalando que el Gobierno utiliza una excusa legal para eludir una obligación moral.

La oposición espera «poco»

El PSPV y Compromís han expresado que esperan poco de la comparecencia de Mazón. Denuncian que la comisión está instrumentalizada por PP y Vox y que su objetivo es encubrir al presidente en funciones.

Los socialistas solicitaron que Mazón aporte la factura del restaurante El Ventorro y el registro de llamadas del día de la dana, petición que PP y Vox rechazaron, indicando que puede plantearse in voce en la comisión.

Los grupos de la oposición anticipan que Mazón podría acudir a victimizarse, minimizando el valor de la sesión.