Valencia, esa piedra en el zapato

No ha pasado ni una semana de la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el Partido Popular ni ha dejado pasar el duelo. Casi al día siguiente, los populares ya se preparaban para entronizar a quien sucederá en el Palau al alicantino. Que no debería ser otro sino Juanfran Pérez Llorca. Una sucesión lógica porque, aunque el finestrense no ocupa cargo en el Consell, sí es el secretario general del PPCV (por tanto, el que más contacto mantiene con los municipios y, a su vez, con Génova) y portavoz del Grupo Popular en Les Corts. O sea, la conexión directa de los populares con Vox, su sustento legislativo tras abandonar el gobierno autonómico.

Por otra parte, Pérez Llorca mantiene la Alcaldía de Finestrat, donde sacó unos números espectaculares en 2023, con un 73,43% des los sufragios, 11 de los 13 concejales que componen el pleno municipal. «El mejor alcalde, el rey», se decía de Carlos III. Sabe lo que es gobernar un ayuntamiento, pero su salto a la política autonómica es más bien reciente, unos cuatro años desde que llegó a la Secretaría General del PPCV para reemplazar, precisamente, a María José Catalá. El fontanero tendrá que investirse de presidente.

Pero, desde luego, es un relevo más natural que la del presidente provincial de Valencia, Vicent Mompó, quien en ningún caso podría alcanzar la jefatura del Consell hasta, como mínimo, 2027 a no ser que se prodjueran elecciones anticipadas. Quizás hubiera sido el hombre si Núñez Feijóo hubiera aceptado la disolución de Les Corts que le propusieorn el fin de semana pasado.

Llegados a este punto, da más impresión que el nombre de Mompó fue el primero que se puso para que Génova dijera que no. Y, a reglón seguido, sacar la segunda opción, que en realidad siempre fue la primera. Juan Francisco Pérez Llorca llegará, si hay acuerdo con Vox, no a guardarle el rebaño a nadie, sino para ser su nuevo pastor. También en el partido, del que Carlos Mazón no ha dimitido por el momento (por lo menos, no se ha hecho público) y del que aún es presidente.

Otra cosa será en el Consell. Porque la última palabra la sigue teniendo Santiago Abascal y sus estrategas en Madrid. Fue el propio presidente de Vox quien reconoció en Plasencia, sin que nadie le preguntara, que Mazón le llamó personalmente minutos antes de anunciar que dejaba el cargo. Aquí ya se había empezado a negociar.

Mazón siempre ha cuidado mucho su relación con Vox. Aun cuando abandonó el gobierno, facilitó el despido de sus consellers y asesores por temas administrativos. Todo han sido detalles. Lo que parece es que los populares valencianos tienen plan A, B y hasta C. Y que Génova, no. Que Valencia le ha vuelto a pillar a contrapié a Feijóo, quien parece inmerso en otras operaciones de altos vuelos con Junts.

La forma en que Mazón ha gestionado su renuncia al cargo de presidente de la Generalitat convulsionó al Partido Popular, que no sabía muy bien a qué carta quedarse. La alternativa de Génova es María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, pero la misma negativa de la protagonista a lanzarse ahora mismo les ha obligado esta semana a buscar un recambio momentáneo de manera exprés.

Aquí sí que se trataba de buscar un reemplazo para año y medio. Tiempo suficiente, entiende Génova, para despejar su panorama nacional. Las candidaturas autonómicas casi están hechas, toda vez que el PP gobierna en casi todas las regiones (falta Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias y, tal vez con un poco más de urgencia, Cataluña). Otra vez Valencia, esa piedra en el zapato.

En estos días han aparecido diversos nombres, como el de Alfredo Castelló, vicepresidente de Les Corts y próximo a Catalá; Magdalena González, también vicepresidenta en la Cámara autonómica y muy cercana a Mazón. También el del torrevejense Eduardo Dolón, alcalde con mayoría absoluta (el PP no tendría que pactar con nadie el relevo municipal); experiencia de gestión en la Diputación de Alicante y orgánica como presidente provincial del PP de Alicante. Fue el ancla entre José Císcar y Carlos Mazón. Abandonó el cargo sin mayor ambición, signo de lealtad siempre al partido por encima de todo. Aunque no sea valenciano, es de la Vega Baja, donde bien concen los efectos de las danas.

Los otros nombres

Estos tres nombres (o algunos más que sigan tapados) solo saldrán a la palestra si hay un cambio de planes. Génova ha dejado hacer por ahora al PPCV con Vox en el burladero con las negociaciones en plena marcha. El problema no serán los programas, sino las circunstancias. Como la llamada de la jueza de la dana a Pérez Llorca para que declare como testigo el 21 de noviembre.

Aunque el síndic popular solo habló unos minutos toda esa tarde del 29-O con el presidente, la comparecencia puede echarle agua al vino. Vox todavía tiene que ver la idoneidad del momento y el PP, darle el visto bueno a los términos concretos, que podrían extrapolarse a otras autonomías, Extremadura la primera. La oposición ya dispara a discreción, lo que puede aumentar los nervios en Madrid. Retrasar el acuerdo podría abrir el melón.

Una situación que nadie desea. De cerrarse el acuerdo esta semana, la investidura podría incluso producirse este mismo mes, el 28 de noviembre. Y, a renglón seguido, nuevo Consell y nuevos presupuestos para continuar la reconstrucción. Entonces, Valencia podría dejar de ser el motivo de la cojera popular para andar con paso firme hacia la Moncloa en 2026.