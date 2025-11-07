Sánchez también se une a pedir elecciones en la Comunitat Valenciana Manifiesta su preocupación por que se pueda «desmantelar» la agenda climática tras las exigencias de Abascal

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habla durante la cumbre de líderes de la COP30 este viernes, en el Centro de Convenciones Hangar en Belém (Brasil)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que un nuevo pacto entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat pueda «desmantelar» la agenda climática debido al «negacionismo» de los de Santiago Abascal. Por tanto, ha reclamado que se celebren elecciones: «Si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana», ha indicado Sánchez, reclamando una convocatoria a las urnas.

Así se ha expresado en una rueda de prensa tras finalizar su participación en la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil). Sánchez advierte de que la continuidad del Partido Popular en la Generalitat Valenciana, con el apoyo de Vox, podría acabar con toda la «arquitectura institucional y presupuestaria» para hacer frente a la emergencia climática en la Comunidad Valenciana, un territorio que «se ha visto afectado por las consecuencias» de la misma, como a su juicio quedó demostrado en la dana de octubre de 2024 que se saldó con más de dos centenares de víctimas.

Para Sánchez el problema no reside únicamente en Mazón y su actuación durante el día de las inundaciones sino «una mayoría parlamentaria negacionista» de PP y Vox en esta autonomía que, a su juicio, «ha banalizado, frivolizado y debilitado» la respuesta a los efectos del cambio climático.

«Y han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo», ha lanzado en referencia a las víctimas de las devastadoras inundaciones de hace un año.

«Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista, y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana, son elecciones, para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia y con la razón», ha rematado.