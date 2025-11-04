Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PP ya negocia con Vox la sucesión de Mazón: Feijóo llama a Abascal y ambos coinciden en «dar estabilidad» a la Comunitat
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, este martes en Alicante. Miriam Gil Albert

El Consell tacha de «sacrificio» la dimisión de Mazón y pide «altura de miras» para una nueva investidura

La portavoz del Gobierno autonómico reclama continuidad: «La reconstrucción no se puede parar»

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

Un «día triste» el sguiente de la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El Consell, ya en funciones, se ha reunido en la Ciudad de la Luz, un escenario excepcional pero más seguro y blindado, donde no se puede acceder a los consellers si ellos no quieren. Todavía es muy reciente la renuncia del líder, pero hay que seguir trabajando porque «la reconstrucción no se detiene».

Por eso, el pleno del Consell ha seguido con los despachos previstos. El primero, la sustitución del vicepresidente para la Reconstrucción, Gan Pampols, cuyas funciones asume el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, con el rango de vicepresidente.

Pero no era de para nada ordinaria la reunión. Lo primero que ha hecho la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha sido loar el «sacrificio» de Mazón y aseguran que continuarán su labor: «Estamos profundamente orgullosos del presidente que tenemos, convencidos de que el proyecto de Carlos Mazón es el mejor para la Comunitat Valenciana. Pedimos respeto y comprendemos el sacrificio que hace el presidente. Estamos orgullosos de formar parte del gabinete del presidente Mazón. Gratitud inmensa por el esfuerzo sin precedentes, donde el Gobierno de España no ha estado». Y, en lo personal Camarero asegura que «el tiempo pondrá a cada uno en su sitio».

Sobre el tiempo nuevo que se ha abierto tras la renuncia de Mazón, la vicepresidenta ha reclamado «altura de miras» para una nueva investidura, en clara alusión a Vox, partido que debe apoyar al candidato que presenten los populares a suceder a Mazón. La razón es muy sencilla: «La reconstrucción no se detiene», ha insistido Camarero, puesto que las obras están en torno al 60% de todo lo que se tiene que ejecutar. Un parón de no menos de cinco meses si hay convocatoria electoral sería perder un tiempo fundamental para poner en marcha las infraestructuras necesarias para la provincia de Valencia.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Una época de incertidumbre que no se sabe muy bien cómo terminará. Lo que sí ha explicado Camarero es cómo ha empezado: «La izquierda ha visto su oportunidad y ha aprovechado la tragedia para sacar rédito político». Ha contrapuesto la «asunción de reponsabilidades» del jefe del Consell frente a la actitud de los organismos estatales: «Nadie ha pedido perdón y ha asumido responsabilidades», en referencia tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como a la Aemet, según sus palabras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ortiz ratifica a Torrecilla al frente del Hércules
  2. 2 El quiosco de Julio cierra para siempre y Benalúa dice adiós a un histórico emblema de su placeta
  3. 3 Huelga del taxi en Alicante por la «expansión» de las VTC
  4. 4 Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  5. 5 Las cinco noticias más destacadas de este lunes 3 de noviembre en Alicante
  6. 6 El alquiler bate nuevo récord en Alicante con el Centro, Carolinas y Altozano liderando la subida de los precios
  7. 7 ¿Cuándo se sabrá si hay nuevo presidente de la Generalitat Valenciana o vamos a elecciones?
  8. 8 La dimisión de Mazón convulsiona el Partido Popular
  9. 9 Alicante renueva el paisaje de la fachada litoral con plantas más resistentes al mar y al tráfico
  10. 10 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Consell tacha de «sacrificio» la dimisión de Mazón y pide «altura de miras» para una nueva investidura

El Consell tacha de «sacrificio» la dimisión de Mazón y pide «altura de miras» para una nueva investidura