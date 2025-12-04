La foguera Mercado Central crea la figura del 'Ambaixador' con José María Manzanares y Pedja Mijatović La comisión busca fortalecer los vínculos sociales y culturales con el fin de situar la fiesta de Hogueras en el escaparate internacional de cara al Centenario

Adrián Mazón Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:55

La foguera Mercado Central lanza el proyecto 'Ambaixadors', una iniciativa que marca el inicio del camino hacia el centenario de la comisión fundadora, a celebrar el próximo 2028.

Este proyecto tiene como objetivo proyectar la fiesta de les Fogueres de Sant Joan más allá de Alicante. La entidad apuesta por un modelo de representación renovado, con figuras públicas de relevancia nacional e internacional que actúen como portavoces culturales, sociales y festivos de la comisión.

Para inaugurar esta nueva etapa, la foguera Mercado Central ha creado la figura de sus dos primeros Embajadores de 2026, dos nombres de gran peso mediático que simbolizan talento, tradición y capacidad de proyección. Son el torero José María Manzanares y el exfutbolista y leyenda del Real Madrid Pedja Mijatović.

José María Manzanares, primer 'Ambaixador' oficial

El maestro alicantino José María Manzanares será el primer representante elegido dentro de este proyecto. Su presentación oficial tendrá lugar el domingo 7 de diciembre, en un acto que la foguera Mercado Central califica como «histórico».

Con una trayectoria internacional y un vínculo estrecho con Alicante, su tierra natal, Manzanares se suma por primera vez a una comisión de Hogueras, un gesto que la entidad considera de enorme valor simbólico.

El evento contará con la presencia de las belleas del foc 2025, Adriana Vico y Valentina Tárraga, del presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, y de los máximos cargos de la comisión.

Pedja Mijatović, embajador internacional con vocación social

El segundo nombre anunciado es el de Pedja Mijatović, una figura reconocida en toda Europa por su papel clave en la historia del Real Madrid y por su trayectoria deportiva. Mijatović encarna valores de esfuerzo, superación y unión entre culturas, elementos que la foguera Mercado Central busca reforzar en su camino hacia el Centenario.

Su influencia va más allá del deporte. El exfutbolista se ha implicado en proyectos sociales y mantiene vínculos activos con distintas comunidades. A la vez, trabaja en una comisión destinada a apoyar al Partizan de Belgrado, su club de origen, con el objetivo de recuperar su posición dentro del fútbol serbio y europeo.

Un tercer embajador por anunciar

La comisión ha adelantado que en las próximas semanas se revelará el nombre del tercer 'Ambaixador', una personalidad de relevancia en el mundo de la cultura y la televisión. Su incorporación completará un trío de perfiles complementarios destinados a impulsar la visibilidad de la foguera en medios y plataformas nacionales.