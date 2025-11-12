Estos son los finalistas de los premios 'Festers d'Alacant 2025' Los nominados participarán en una recepción previa a la gala para recibir las estatuillas acreditativas

Adrián Mazón Miércoles, 12 de noviembre 2025

Qué mayor orgullo de un festero, que hacerse con el premio 'Fester d'Alacant'. En esta ocasión, son 27 las personas y colectivos finalistas en estos galardones, que se concederán el próximo 20 de noviembre en el Teatro Principal.

Los nominados de esta decimonovena edición han sido elegidos de entre las 41 candidaturas presentadas. Llegar hasta aquí ya es todo un logro, que será reconocido el próximo lunes con una recepción previa a la gala en el Ayuntamiento de Alicante. Será ahí cuando recibirán una estatuilla acreditativa.

Los integrantes del jurado han hecho público este miércoles los nombres de los finalistas de las distintas categorías: Hogueras, Semana Santa, Tradicionales, Festivas en Barrios y Partidas, y Moros y Cristianos; tanto los individuales como los colectivos.

Finalistas de Hogueras Individual: Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (Mercado Central) y Dolores Ten Miralles (Florida Sur)

Colectivo: hoguera Mercado Central, hoguera Ángeles-Felipe Bergé y barraca Festa i vi

Finalistas de Semana Santa Individual: Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación) y Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor)

Colectivo: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención

Finalistas de Tradicionales Individual: Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque) y Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig)

Colectivo: Cofradía de San Roque, Peña Canterella (Raval Roig) y Asociación Adorna (San Gabriel)

Finalistas de Festivas en Barrios y Partidas Individual: Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín) y Manuel Muñoz Soler (Benisaudet)

Colectivo: Fiestas Patronales Barrio 400 Viviendas, Comisión de Fiestas Patronales Benisaudet y Comisión de Fiestas Patronales Monnegre d'Abaix

Finalistas de Moros y Cristianos Individual: Antonio Cáceres Prats (Villafranqueza-El Palamó), Francisco Gil Navarro (Altozano) y Vanessa Sánchez Quirant (El Rebolledo)

Colectivo: 'Los Pacos' (Altozano), Escuela Infantil de Embajadores (San Blas) y Peña 'Los Arpes' (Viillafranqueza-El Palamó)

Las trayectorias festeras, la consecución de un hito o un hecho reciente de relevancia que hayan protagonizado han sido algunos de los criterios que han tenido en cuenta los integrantes del jurado a la hora de elegir a los finalistas.

El jurado ha estado compuesto por concejales del Ayuntamiento de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad, con presencia en la Gala, y por dos personas con reconocida trayectoria en el ámbito festero alicantino.

El alcalde Luis Barcala hará público al término de la Gala el nombre de la persona o entidad ganadora del 'Premio José Ángel Guirao', en memoria del recordado festero fallecido en 1998. En este caso no se presentan candidaturas al ser una competencia exclusiva del Ayuntamiento, como viene sucediendo desde la primera edición de estas distinciones.