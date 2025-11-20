Estos son los ganadores de los premios 'Festers d'Alacant 2025' Los galardones se han entregado en una gala celebrada en el Teatro Principal

Todo Alicante Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:28 | Actualizado 23:00h. Comenta Compartir

Alicante ha reconocido este jueves la labor, el compromiso y la ferviente dedicación de quienes mantienen viva la esencia festera de la ciudad. El Ayuntamiento ha hecho públicos los ganadores de los premios 'Festers d'Alacant 2025', unos galardones que distinguen trayectorias personales y el trabajo colectivo de comisiones, cofradías y asociaciones que sostienen -a menudo desde el esfuerzo silencioso- el pulso cultural de los barrios.

El Premio 'José Ángel Guirao' a una trayectoria en la fiesta, el reconocimiento de mayor peso simbólico, ha recaído en María José Molina Birlanga, presidenta de la Comisión de Fiestas Patronales del Barrio San Agustín. Su nombre se incorpora así a una retahíla de referentes que han contribuido a custodiar el patrimonio festivo de la ciudad.

Más premiados

En el apartado de Hogueras, el premio individual ha sido para Vicente Mas Iborra, de la barraca Els Chuanos, mientras que el galardón colectivo ha distinguido a la Hoguera Mercado Central por su aportación al desarrollo de la fiesta grande de la ciudad.

La Semana Santa también ha tenido un espacio destacado en esta edición. El premio individual ha reconocido a Juan Ginérés Asensi, miembro de la Cofradía Cristo del Divino Amor y de la Virgen de la Soledad 'La Marinera' Coronada. En la categoría colectiva, el galardón ha sido para la Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención, por su papel en la vida cofrade alicantina.

En el ámbito de Moros y Cristianos, el premio individual ha recaído en Francisco Gil Navarro, de la comparsa de Altozano, mientras que el reconocimiento colectivo ha distinguido a la Peña Los Arpes, de Villafranqueza–El Palamó, por su contribución al engrandecimiento de estas celebraciones.

Las Fiestas en Barrios y Partidas también han tenido sus protagonistas. El galardón individual ha sido para Andrés Romero Vílchez, de la Comisión de Fiestas Patronales San Francisco Javier–La Florida, y el premio colectivo ha reconocido al Barrio 400 Viviendas por su dinamismo festero.

Por último, en la categoría de Fiestas Tradicionales, el premio individual ha distinguido a Andrés Mas Rodríguez, vinculado a las Cruces de Mayo. El galardón colectivo lo ha recibido la Asociación Adorna, del barrio de San Gabriel, por su implicación en la preservación de las tradiciones locales.

Los premios refuerzan la subyacente idea de que la identidad festera de Alicante no se entiende sin la aportación de decenas de colectivos que, año tras año, mantienen vivas costumbres, ritos y celebraciones que vertebran a los barrios y a la ciudad.