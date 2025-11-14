Units sempre

Comenta Compartir

Hoy necesito decir algo que me sale de dentro: el Arte Efímero de nuestra fiesta de Fogueres es su alma y su motor. No es algo que esté ahí y se queme simplemente. Es un montón de esfuerzo, trabajo y muchas noches sin dormir. Es una expresión artística que nos identifica como ciudad.

Las comisiones de Fogueres y las Barracas… al final todos empujamos el mismo carro. A veces discutimos, claro, como cualquier familia grande. Pero cuando es necesario como ahora, nos reencontramos. Porque esto va de unión, de remar juntos, de saber que lo que luchamos es importante.

Y no hablo solo para quienes vivimos la fiesta desde dentro. Hablo para cualquier alicantino o alicantina, sea festero o no.

Cada junio levantamos el mayor escaparate de arte y cultura propia que tiene este pueblo. Que nos identifica como pueblo, como festeros y como alicantinos. Si permitimos que se apague o que se infravalore, perdemos un trozo de lo que somos.

Gracias a la fiesta y a su arte efímero, la ciudad se viste de gala. Se llenan los hoteles, los restaurantes y los comercios. La gente sale y se reencuentra. Hay quien vuelve a su ciudad solo por vivir esos días y quien llega por primera vez y se queda con ganas de repetir.

Y todo eso no nace por arte de magia. Nace porque detrás hay miles de manos trabajando, soñando y dejándose la piel para que todo funcione. Desde la comisión más pequeña hasta la más grande, desde las comisiones del centro hasta las periferias.

Esto también es patrimonio. Esto es nuestra cultura. Alicante no se entiende sin su arte efímero. Y mientras yo esté aquí, lo defenderé, con uñas y dientes, pero sobre todo con todos vosotros.