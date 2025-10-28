Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Loli Cuenca, presidenta de la hoguera Francisco Albert. FA

Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert

Llevaba 35 años en la fiesta y había tomado las riendas de su comisión de cara al nuevo ejercicio 2026

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 08:34

La jornada de martes amanece teñida de luto en las Hogueras de Alicante tras la repentina y prematura pérdida de Loli Cuenca Gómez, presidenta de la foguera Francisco Albert.

La festera ha fallecido durante la madrugada de este martes, dejando una gran conmoción en su comisión y en todo el mundo fogueril alicantino.

Fue el pasado mes de julio cuando Loli Cuenca, con 35 años de trayectoria festera, decidió tomar las riendas de su foguera, al convertirse en la nueva presidenta de Francisco Albert para este nuevo ejercicio 2026.

Entre sus retos, ha destacado la subida de sus fogueres a la primera categoría, sección en la que plantarán el próximo mes de junio.

Además, en sus primeros meses de mandato ha organizado distintos actos de presentación al barrio, así como un concierto de música festera celebrado el pasado sábado en la plaza de Les Corts Valencianes en beneficio de la asociación Ames.

La prematura pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert, ha dejado un gran vacío en el seno de su familia y foguera, a quienes amigos y otros distritos han transmitido su cariño y apoyo en estos duros momentos.

A través de distintos mensajes, han recordado a Loli Cuenca como una mujer entregada, cercana y apasionada por la fiesta de las Hogueras de Alicante.

