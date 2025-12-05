Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La bellea del foc infantil, Valentina Tárraga, con Papá Noel. Sonia Aragonés

Arranca la magia de El Racó de la Navidad en Alicante: Papá Noel, ilusión y tradición

La barraca Foc i Festa inaugura este espacio dedicado a los niños

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:24

Comenta

Alicante ya ha encendido la magia navideña y las hogueras y barracas de la ciudad también. Entre ellas la barraca Foc i Festa que ha inaugurado en el número 67 la calle Díaz Moreu 'El Racó de la Navidad'. El espacio ha recibido este jueves a la Bellea del Foc Infantil, Valentina Tàrraga Quesada, acompañada por sus Damas de Honor, en un acto que ha reunido a numerosos representantes del mundo foguerer.

Representantes de la barraca con Papá Noel. Sonia Aragonés

La jornada ha tenido uno de sus momentos más entrañables cuando Papá Noel y su elfo han entregado a Valentina y a sus Damas un diploma de buen comportamiento. Este documento es un reconocimiento avalado por los responsables de la Navidad y que recibirán todos los niños y niñas que visiten este espacio durante las próximas semanas. Desde Foc i Festa han destacado que este gesto simboliza «la ilusión y el espíritu navideño que queremos compartir con todas las familias».

Al acto de inauguración también han asistido José Luis Torres, vicepresidente de Barracas, junto a otros miembros de la Federación de Fogueres, y el presidente de la Federación de Barracas, Antonio Galindo, acompañado por el vicepresidente Francisco Aragones.

Horarios, precios y reservas

El Racó permanecerá abierto para que los niños de Alicante puedan disfrutar de la Navidad desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero, ofreciendo una experiencia inmersiva con decorados, rincones mágicos y encuentros especiales tanto con Papá Noel como con el Cartero Real. Papá Noel estará en la sede hasta el 24 de diciembre, mientras que el Cartero Real tomará el relevo del 26 de diciembre al 4 de enero para recoger las cartas de los más pequeños. Las entradas, con un precio de 2,5 euros y turnos cada cinco minutos, pueden adquirirse tanto en la web como directamente en la sede.

Desde la organización han destacado que se trata de «un evento perfecto para familias que buscan vivir la Navidad en Alicante de una forma diferente», con fotografías, entrega de cartas, diplomas personalizados y un sorteo de regalos que promete mantener la ilusión hasta el último día.

