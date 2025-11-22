Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Actuación de los playbacks de las Hogueras de Alicante. SHOOTORI

Agenda de las Hogueras durante el fin de semana: almuerzos populares y más playbacks

Las comisiones vuelven a las calles pese a la ola de frío para animar sus calles y plazas con jornadas de gastronomía y diversión

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:42

No hay ola de frío que pare a las Hogueras de Alicante. Así lo muestran las distintas comisiones que saldrán a las calles de la ciudad este fin de semana para ofrecer una ruta de almuerzos populares por los distitros.

Será este domingo 23 de noviembre cuando cuatro fogueres sacarán las mesas y las barras a las calles de sus barrios para servir una jornada de diversión y gastronomía entre foguerers y vecinos.

Los almuerzos populares arrancarán a las 10.30 horas en La Ceràmica, con mercadillo solidario incluido; a las 11 horas en la foguera Port d'Alacant; a las 11.30 horas en Florida-Plaza de la Viña; y a las 12 horas en San Nicolás de Bari y Benisaudet.

Además, el fin de semana llega cargado también de otra ronda de eliminatorias del certamen artístico. Los playbacks de las Hogueras continúan con la celebración de la modalidad única, con cuatro nuevas citas.

La primera de ellas será a las 17.30 horas de este sábado 22 de noviembre en el Hogar Provincial, con las hogueras Nou Alipark, La Florida, Alfonso el Sabio, Bola de Oro y Via Parc-Vistahermosa.

Los playbacks de las Hogueras continuarán este sábado a las 19.30 horas con las actuaciones de Benalúa-San Blas, Santo Domingo-Plaza de Tomás Valcárcel, Francisco Albert, L'Harmonia-San Gabriel y Carolinas Altas.

La jornada de domingo contará con las dos últimas rondas del certamen artístico del fin de semana. A las 17.30 horas será el turno de las hogueras Benito Pérez Galdós, seguida de Florida Sur, Nou Babel, Carolines Baixes y José Ángel Guirao.

La agenda de playbacks de esta semana la cerrarán las hogueras Don Bosco, Princesa Mercedes, Altozano, Sant Blai de Baix y Foguerer-Carolinas a las 19.30 horas de este domingo en el Hogar Provincial de Alicante.

Te puede interesar

