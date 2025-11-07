Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playbacks de las Hogueras de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

Las Hogueras de Alicante vuelven con los playbacks y almuerzos para el fin de semana

Consulta el orden de actuación de las primeras eliminatorias del certamen artístico

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Una semana más, la agenda de actos de las Hogueras de Alicante viene cargada. Las elimintarias de los playbacks arrancarán este domingo, dejando un mes de noviembre repleto de música, arte y talento en el Hogar Provinical.

Será a las 16.30 horas de este domingo cuando arrancará la primera ronda de la modalidad adulta, con las hogueras Ángeles-Felipe Bergé, Sant Blai de Dalt y La Ceràmica; seguidas de la segunda eliminatoria a las 17.45 horas con Los Ángeles, Sagrada Familia y Florida Portazgo.

La tercera ronda de los playbacks de este domingo será a las 19 horas con la participación de Sant Blai-La Torreta, Baver-Els Antigons y Polígono de San Blas.

Eso sí, el último turno contará con más afluencia de comisiones, al participar Barri Sant Agustí, Gran Via-Garbinet, Avenida de Loring-Estación y Pla del Bon Repós-La Goteta, a las 20.15 horas.

Más agenda: almuerzos y presentación

La agenda de las Hogueras de Alicante seguriá este sábado a las 11 horas en IFA-Fira Alacant, donde se celebrará el tradicional desfile de las belleas y dames d'honor de las comisiones con motivo de Expofiesta.

Las presentaciones continuarán durante la tarde, con la proclamación de las belleas y dames d'honor de la hoguera Pla del Bon Repós-La Goteta, a las 19.30 horas en Ciudad de la Luz.

Eso sí, será este domingo cuando las hogueras y barracas volverán a salir a las calles de Alicante con almuerzos populares. Uno de ellos será el de la barraca Festa i Vi, que celebra su 60 aniversario con la presentación de un logo y cargos de honor. La cita será a las 11.30 horas en la calle Pólux.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Otro almuerzo será el de la hoguera José María Py, con carácter solidario. La jornada arrancará a las 11.30 horas en el paseo del General Marvá de Alicante, frente a las escaleras del IES Jorge Juan.

Otro almuerzo será el de la barraca Seguim sense tindre un clau, en la calle Virgen del Puig 19 del barrio Tómbola de Alicante. Habrá rifa, comida y bebida desde las 11 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes
  2. 2 La Policía Nacional detiene por ir bebido al conductor que ha provocado un atasco en la avenida del puerto de Alicante
  3. 3 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  4. 4 La Navidad ya brilla en Alicante: este municipio será el primero en encender sus luces
  5. 5 Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial
  6. 6 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa
  7. 7 Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo
  8. 8 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  9. 9 El Hércules quiere que Puch debute la semana que viene y Nico vuelve al grupo
  10. 10 Alicante obliga a disponer de nueva documentación a los usuarios de patinetes eléctricos a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Las Hogueras de Alicante vuelven con los playbacks y almuerzos para el fin de semana

Las Hogueras de Alicante vuelven con los playbacks y almuerzos para el fin de semana