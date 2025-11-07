Las Hogueras de Alicante vuelven con los playbacks y almuerzos para el fin de semana Consulta el orden de actuación de las primeras eliminatorias del certamen artístico

Adrián Mazón Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:50

Una semana más, la agenda de actos de las Hogueras de Alicante viene cargada. Las elimintarias de los playbacks arrancarán este domingo, dejando un mes de noviembre repleto de música, arte y talento en el Hogar Provinical.

Será a las 16.30 horas de este domingo cuando arrancará la primera ronda de la modalidad adulta, con las hogueras Ángeles-Felipe Bergé, Sant Blai de Dalt y La Ceràmica; seguidas de la segunda eliminatoria a las 17.45 horas con Los Ángeles, Sagrada Familia y Florida Portazgo.

La tercera ronda de los playbacks de este domingo será a las 19 horas con la participación de Sant Blai-La Torreta, Baver-Els Antigons y Polígono de San Blas.

Eso sí, el último turno contará con más afluencia de comisiones, al participar Barri Sant Agustí, Gran Via-Garbinet, Avenida de Loring-Estación y Pla del Bon Repós-La Goteta, a las 20.15 horas.

Más agenda: almuerzos y presentación

La agenda de las Hogueras de Alicante seguriá este sábado a las 11 horas en IFA-Fira Alacant, donde se celebrará el tradicional desfile de las belleas y dames d'honor de las comisiones con motivo de Expofiesta.

Las presentaciones continuarán durante la tarde, con la proclamación de las belleas y dames d'honor de la hoguera Pla del Bon Repós-La Goteta, a las 19.30 horas en Ciudad de la Luz.

Eso sí, será este domingo cuando las hogueras y barracas volverán a salir a las calles de Alicante con almuerzos populares. Uno de ellos será el de la barraca Festa i Vi, que celebra su 60 aniversario con la presentación de un logo y cargos de honor. La cita será a las 11.30 horas en la calle Pólux.

Otro almuerzo será el de la hoguera José María Py, con carácter solidario. La jornada arrancará a las 11.30 horas en el paseo del General Marvá de Alicante, frente a las escaleras del IES Jorge Juan.

Otro almuerzo será el de la barraca Seguim sense tindre un clau, en la calle Virgen del Puig 19 del barrio Tómbola de Alicante. Habrá rifa, comida y bebida desde las 11 horas.