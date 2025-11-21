Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Puesto del mercadillo solidario de La Ceràmica. KRIS BLUE EVENTS/FLC

Un mercadillo solidario y nuevo logo para celebrar los 30 años de la foguera La Ceràmica

La jornada recaudará fondos que irán destinados a la asociación Aspanion | El artista Álex López ha creado la identidad visual de la efeméride

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:34

La foguera La Ceràmica calienta motores para inaugurar su 30 aniversario. La comisión de categoría Especial celebrará este domingo un mercadillo solidario en el que participarán distintas asociaciones que mostrarán su trabajo.

Además, durante la jornada se recaudarán fondos que irán destinos a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat, Aspanion, con el fin de aportar en sus labores de acompañamiento y compromiso con las personas afectadas.

Así, los puestos rodearán la plaza de la Cruz Roja este domingo, a partir de las 10.30 horas, para dar forma a esta decimosexta edición del mercadillo solidario de la foguera La Ceràmica.

Desde primera hora de la mañana, los asistentes encontrarán un espacio repleto de propuestas para todas las edades, como exhibiciones, carpas informativas, actividades infantiles y una cuidada selección de puestos de artesanía.

Además, la foguera de categoría Especial instalará una gran tómbola con premios donados por comercios y entidades, así como una barra a precios populares con el objetivo de ampliar la recaudación durante toda la jornada.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegará a las 13 horas, cuando la foguera La Ceràmica presentará la imagen oficial de su 30 aniversario, una efeméride especialmente significativa para la comisión.

El diseño ha sido elaborado por el artista alicantino Álex López, quien ha creado una propuesta conmemorativa que rinde homenaje a la trayectoria, la creatividad y el espíritu festero que han caracterizado a La Ceràmica desde su fundación en 1996.

