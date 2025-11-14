Cambio histórico en el modelo de subvenciones de Hogueras tras lograr un incremento global de 80.000 euros Federació y Ayuntamiento avanzan hacia un sistema basado en la inversión real de cada foguera o portalada de barraca, con anticipos del 75% y mínimos garantizados para todas las categorías

Las Hogueras de Alicante 2026 vivirán un cambio histórico en las subvenciones a la construcción de la foguera y la portalada de barracas. El actual sistema de ayudas -sobre el baremo por categorías- tiene previsto, en caso de contar con el visto bueno de la Intervención municipal, sufrir una gran modificación para aplicarlas a la inversión real.

Ha sido pasadas las 19.30 horas de este viernes cuando la Federació de les Fogueres de Sant Joan ha presentado, durante casi dos horas de asamblea extraordinaria, una nueva propuesta a las comisiones de hogueras y barracas, antes de encomendarla a la Concejalía de Fiestas para la aprobación definitiva.

La idea base de esta propuesta plantea aplicar un porcentaje fijo y equitativo sobre la inversión real de la foguera o portalada, alrededor del 30% para adultas y del 20% para infantiles. En barracas se está cerrando la redacción final del criterio, con mínimos que rondarán los 900 euros. De este modo, cada euro invertido repercutiría directamente en la subvención, premiando por igual el esfuerzo de todas las comisiones.

Estos porcentajes aproximados se podrán aplicar debido a la intención de incrementar esta partida de la Concejalía de Fiestas, dentro de los Presupuestos municipales 2026 -pendientes de presentar y aprobar-, en 80.000 euros más. Esta subida se debe, principalmente, a la subida de tres hogueras a la categoría Especial y una decena a Primera y Segunda sección, además de la creación de una nueva comisión.

Otro de los avances clave es el sistema de anticipo. El proyecto propone que el desembolso exigido a las comisiones se limite a aproximadamente el 15% del valor del contrato. Con ello, se podrá liberar un anticipo del 75% de la subvención, previsiblemente antes del mes de junio. El 25% restante se abonará tras las Fiestas de Fogueres, conforme se presente la justificación individual, sin tener que esperar al conjunto de comisiones.

Esta propuesta de reforma profunda del modelo de subvenciones llega tras quince días de reuniones continuas entre el órgano gestor de las Hogueras de Alicante y el Ayuntamiento. Ha sido en estas fechas cuando la Federació a trasladado a Fiestas sus planteamientos, los cuales han sido respondidos y acatados para proceder al sistema definitivo, presentado este viernes para aplicar de cara al ejercicio 2026.

El presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, ha asegurado que este es «solo el primer paso» y que, una vez aprobado el cambio de modelo -el cual se ha visto respaldado por buena parte de la asamblea-, se continuará trabajando en otras materias como la ocupación de vía pública y la gestión del tráfico. «Necesitamos que las subvenciones sigan creciendo. Nos lo merecemos».

La propuesta de subvenciones, al detalle

El nuevo sistema de subvención responde a los «desequilibrios» en el sistema actual, ha explicado el delegado de la Comisión Jurídica de la Federació, José Javier Berenguer. Con el actual 'modus operandi' de las ayudas municipales, hogueras de la misma categoría reciben porcentajes muy diferentes respecto a su inversión e, incluso, se dan casos donde a mayor presupuesto invertido, menor es el porcentaje subvencionado. Este panorama «no es el mejor para incentivar la inversión en una foguera», remarcando que «es un problema».

Por ello, la fórmula que proponen es «un cambio radical» al aplicar un porcentaje sobre el valor real de cada foguera o portalada de barraca, siendo así «más equitativo e igual para todos» porque, de este modo, «cada euro de más (invertido en la foguera) tiene una repercusión en la subvención que recibo», según Berenguer.

Otros aspectos de esta propuesta pasan por aplicar mínimos aproximados de 4.000 euros de subvención para hogueras adultas, 500 euros para las infantiles y 900 para las barracas, a excepción de la séptima categoría; también por incluir los costes de transporte y montaje de la foguera -que deberán ir incluidos en el contrato-; además de plantear que el dinero no justificado o no solicitado por alguna comisión se pueda redistribuir entre el resto.

Eso sí, este reparto propuesto también cuenta con «ciertos impactos», ya que hay comisiones que se verán afectadas por un «abanico de pérdida» de entre 200 y 400 euros, respecto al pasado ejercicio 2025. Ante esto, la Federació ha animado a invertir mayor cantidad en la inversión de la foguera y subir de categoría porque «si mañana invierto mil euros más y paso la línea, empiezo a ganar subvención».

En este último punto se ha generado un debate entre las comisiones. Mientras algunas han respaldado el nuevo modelo por considerarlo «más justo y proporcional» a la inversión real, otras han mostrado su rechazo debido a la posible pérdida de entre 200 y 400 euros respecto al sistema anterior. También preocupa a ciertas hogueras «la incertidumbre» que, según han expresado, podría generarse a la hora de firmar contratos con los artistas si aún no se conoce con exactitud la cuantía final de la subvención que recibirán.

Contratos, incidencias y plazos

El propósito de la propuesta es también adelantar la presentación de contratos al 15 de octubre, así como introducir una cláusula de responsabilidad en los acuerdos con los artistas. El Ayuntamiento considera imprescindible garantizar que la foguera o portalada estén completamente instaladas, ya que la subvención tiene por objeto su ejecución e implantación en la vía pública. Las incidencias graves de plantà serán contempladas en la nueva normativa.