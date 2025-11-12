Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El rector Juan José Ruiz y el presidente José Juan Reus durante la firma del convenio de colaboración. UMH

La UMH y la Denominación de Origen Alicante impulsan proyectos educativos y culturales conjuntos

El convenio promoverá formación, investigación y colaboración institucional entre la universidad y el sector vitivinícola alicantino

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:51

El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Alicante (CDROP), José Juan Reus, han firmado este miércoles un convenio marco de colaboración para desarrollar programas educativos y culturales conjuntos.

El acuerdo contempla la cooperación en proyectos de formación de personal, asesoramiento mutuo y organización de actividades relacionadas con la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico. Asimismo, se prevé el intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo mediante programas de cooperación educativa.

Por parte de la UMH, la coordinación y seguimiento del convenio correrán a cargo del profesor y director del Máster en Viticultura y Enología, David Bernardo López Lluch, mientras que por parte del CDROP lo hará su presidente, José Juan Reus.

Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la transferencia de conocimiento y el impulso del sector vitivinícola alicantino a través de la educación y la innovación.

