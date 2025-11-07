La UMH impulsa la colaboración europea en neurotecnología La universidad ilicitana ha acogido esta semana la X Asamblea General y el Consejo de Rectores de la alianza continental NeurotechEU

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha acogido esta semana la X Asamblea General y el Consejo de Rectores de la alianza europea NeurotechEU, un encuentro que ha reunido durante tres días a representantes de nueve universidades para avanzar en el futuro de la neurotecnología en Europa.

Uno de los hitos más importantes del encuentro ha sido la incorporación de la Universidad Médica de Innsbruck (Austria) a la alianza. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el coordinador de NeurotechEU, Richard van Wezel, dieron la bienvenida oficial a la institución austríaca, acompañados por el rector de la MUI, Gert Meyer, y la vicepresidenta de Investigación y Relaciones Internacionales, Patrizia Stoitzner.

Ampliar Foto grupal del encuentro. TA

«Esta nueva incorporación supone un potente impulso estratégico; significa que la alianza no solo crece en número, sino que se fortalece como un ecosistema de innovación indispensable para definir el futuro de la neurotecnología y la educación superior en Europa», ha firmado el vicerrector Vicente Micol, portavoz del Consejo de Rectores de NeurotechEU.

Con esta adhesión, la red queda formada por nueve universidades: Radboud University (Países Bajos), Karolinska Institutet (Suecia), Universidad de Bonn (Alemania), Universidad del Bósforo (Turquía), Universidad de Medicina y Farmacia Iuliu Hațieganu (Rumanía), Universidad de Lille (Francia), Universidad de Reikiavik (Islandia), la MUI (Austria) y la UMH (España).

Formando a futuras generaciones

NeurotechEU, cofinanciada por la Comisión Europea, tiene como objetivo crear un campus transnacional que una educación, investigación e innovación para formar a la próxima generación de expertos en neurociencia y salud mental.

Durante las jornadas celebradas en el campus de Sant Joan d'Alacant, los equipos de las universidades ha debatido sobre movilidad académica, creación de contenidos docentes conjuntos y los avances del informe intermedio del proyecto, previsto para diciembre. También se han revisado los próximos pasos de la alianza en materia de formación y transferencia tecnológica.

Ciencia sin fronteras

El rector Juan José Ruiz ha descatado que la UMH «ha demostrado que la colaboración internacional es clave para construir un futuro científico más sólido y sin fronteras».

El evento ha contado con la participación de un amplio equipo de la UMH, entre ellos la directora del Instituto de Neurociencias, Juana Gallar; la directora de Relaciones Internacionales, Inmaculada Blaya; el delegado de Transformación Digital, Federico Botella; y la vicerrectora de Estudios, Susana Fernández de Ávila, además de profesorado, gestores y representantes estudiantiles.