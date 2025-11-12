L'Aljub refuerza su papel como sala expositora del festival internacional FANTAELX 2025 El centro comercial impulsa la difusión cultural y celebra su tercer premio especial junto a la Universidad Miguel Hernández

L'Aljub se convierte de nuevo en un referente cultural al acoger las proyecciones del festival de cine fantástico de Elche.

Ismael Martinez Elche Miércoles, 12 de noviembre 2025

El Centro Comercial L'Aljub, gestionado por CBRE, vuelve a patrocinar el Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche – FANTAELX, que este año alcanza su decimotercera edición y se celebrará del 13 al 22 de noviembre. En esta ocasión, el certamen rendirá homenaje al 30 aniversario del mítico anime 'Ghost in the Shell'.

Tras el éxito de la pasada edición, L'Aljub se consolida, junto con las salas de Cines ABC, como espacio expositivo del festival los días 14, 15 y 16 de noviembre. Además, se mantienen las actividades habituales, entre ellas el III 'Premio Especial FANTAELX–L'Aljub' de cortos de animación y las populares 'Sesiones L'Aljub', que se proyectarán en la pantalla gigante de la plaza digital del centro comercial.

Las proyecciones oficiales tendrán lugar en la Sala 10 VIP de los Cines ABC a las 19:00 horas, con entrada gratuita previa reserva en la web de L'Aljub. Los asistentes, además, recibirán palomitas de cortesía para disfrutar de una auténtica experiencia cinematográfica.

El público podrá ver tres destacadas producciones: 'Gaua', de Paul Urkijo Alijo; 'Decorado', presentada por su director Alberto Vázquez; y 'Luger', con la presencia de Bruno Martín y parte del equipo técnico y artístico. Tanto 'Gaua' como 'Luger' se proyectarán por primera vez en Elche.

Asimismo, el miércoles 19 a las 20:00 horas se celebrará la Gala y entrega del 'Premio Especial FANTAELX–L'Aljub', en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. En ella se proyectarán cortometrajes de animación creados por estudiantes de Comunicación Audiovisual, entre los cuales se premiará la mejor obra con un exclusivo Diverplan para cada integrante del equipo.

El ciclo de 'Sesiones L'Aljub' continuará del 17 al 20 de noviembre con la proyección de los cortos 'Tristan', 'Abril', 'Ginoide' y 'Padre', todos ellos seleccionados a competición, que podrán verse cada día a las 20:00 horas en la megascreen de la plaza virtual.

Con esta iniciativa, L'Aljub refuerza su compromiso con la cultura dentro del proyecto 'Destino 2030', alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de Naciones Unidas: 'Educación de calidad'. A través de este programa, el centro comercial promueve la creatividad, el talento joven y la difusión del cine como herramienta educativa y artística.