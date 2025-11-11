La empresa Callnak del Parque Científico de la UMH obtiene una inyección de 200.000 euros para impulsar su calzado 3D La ronda de financiación, apoyada por el Área de Emprendimiento y los Servicios Jurídicos del PCUMH, permitirá a la startup lanzar su producto al mercado y avanzar hacia su expansión europea

Ismael Martinez Elche Martes, 11 de noviembre 2025, 11:55

La empresa Callnak, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH), ha cerrado una ronda de financiación de 200.000 euros que impulsará su crecimiento y la comercialización de su innovador calzado fabricado íntegramente mediante impresión 3D.

De esta dotación, 100.000 euros proceden de una ampliación de capital privado, mientras que el resto corresponde a un impulso económico de ENISA. La operación ha sido posible gracias al asesoramiento del Área de Emprendimiento y del Área de Servicios Jurídicos del PCUMH.

El cofundador de Callnak, Pablo Jaspers, ha destacado que esta inversión «supone un punto de inflexión para el proyecto». Según ha explicado, «el próximo paso es lograr nuestras primeras ventas antes de que acabe el año y estar a pleno rendimiento en enero. Una vez estemos establecidos en el mercado nacional, queremos dar el salto a nivel europeo, que estimamos será de cara a 2027».

Callnak, fundada por Ignacio Español y Pablo Jaspers, se centra en el diseño y producción de calzado 100% impreso en 3D, combinando sostenibilidad, personalización y tecnología avanzada. La startup fue una de las ganadoras de la 14ª edición de la Maratón de Creación de Start-ups UMH, donde obtuvo el premio especial de la Cátedra del Calzado San Crispín-UMH y el galardón de INESCOP, además de ser reconocida en los Santander X Spain Awards.