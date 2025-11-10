Las madres son la principal autoridad en las familias españolas según un estudio de la UMH Los menores perciben que las progenitoras suelen ser las principales figuras normativas en el hogar

Pau Sellés Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:34

Las madres siguen siendo la principal autoridad y sostén emocional en las familias españolas. Es la conclusión de un estudio elaborado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en el que también queda reflejado que la crianza actual avanza hacia modelos más dialogados y empáticos.

El equipo investigador ha obtenido estos resultados a partir del análisis de veinte grupos focales, en los que participaron cerca de doscientos niños, adolescentes y familias de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana.

Se trata del cuarto estudio del proyecto Estado emocional de los niños y adolescentes españoles, EMO-CHILD, que está recogiendo medidas sobre hábitos y salud mental entre escolares de Primaria y Secundaria en todo el territorio español. En esta ocasión examina cómo los niños, adolescentes y sus progenitores perciben la educación familiar actual: qué papel ocupan las normas y los vínculos afectivos, cuáles son las tensiones más frecuentes en la convivencia y qué estrategias se emplean para resolverlas.

«Sostén emocional»

Uno de los hallazgos transversales más relevantes de este informe es el peso del género en la crianza. En este sentido, la figura materna continúa siendo la principal fuente de autoridad y sostén emocional en las familias españolas. Los niños y niñas perciben que las madres suelen ser las principales figuras normativas en el hogar.

Según ha explicado la catedrática de la UMH e investigadora del proyecto Mireia Orgilés, «las madres aparecen como principales referentes normativos y afectivos, cargando con la mayor responsabilidad en la gestión emocional del hogar. También fueron mayoría en la participación en la investigación con los grupos focales y su figura es la más mencionada por niños y adolescentes como autoridad principal», matiza Mireia Orgilés, catedrática de la Universidad Miguel Hernández e investigadora principal del proyecto. En el discurso adolescente, además, emerge con fuerza la denuncia de desigualdades normativas por sexo: más control y responsabilidades para las chicas, frente a una mayor permisividad hacia los varones.

Entre las principales conclusiones destaca que el afecto se consolida como el eje central de la crianza contemporánea, valorado de manera positiva, aunque su exceso puede derivar en conductas de sobreprotección. También, predomina actualmente un estilo permisivo en el que a muchos progenitores les resulta difícil establecer límites sin poner en riesgo el vínculo afectivo y la etapa adolescente se asocia con un incremento del desgaste parental y una sensación generalizada de pérdida de autoridad.

Por su parte, niños, niñas y adolescentes expresan el deseo de tener mayor voz y participación en la definición de las normas familiares. La investigadora de la UMH Orgilés concluye que «en conjunto, los resultados muestran que la crianza actual avanza hacia modelos más dialogados y empáticos, aunque persisten tensiones entre la cercanía afectiva y la necesidad de establecer límites claros. El desafío principal consiste en construir una autoridad basada en el respeto mutuo, la coherencia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios».