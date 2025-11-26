Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La UMH instala puntos de recogida en sus cuatro campus para apoyar su campaña solidaria de Navidad. UMH

La UMH activa su campaña solidaria de Navidad para recoger alimentos y productos esenciales

Los cuatro campus dispondrán de contenedores hasta el 12 de diciembre para recibir donaciones gestionadas por ONG

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:08

El Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha puesto en marcha su tradicional campaña solidaria de Navidad, una iniciativa anual destinada a apoyar a colectivos vulnerables a través de la recogida de alimentos no perecederos y productos de primera necesidad.

Este año, además, la campaña amplía el alcance incorporando artículos de limpieza, higiene personal, productos para bebés y material destinado al cuidado de animales.

Los contenedores permanecerán instalados hasta el 12 de diciembre en los cuatro campus de la UMH. En concreto, se han habilitado puntos de recogida en los vestíbulos de los edificios Altabix (campus de Elche), Francisco Javier Balmis (campus de Sant Joan d'Alacant), Mascarat (campus de Altea), Casa del Paso (campus de Orihuela-Salesas) y Tudemir (campus de Orihuela-Desamparados).

Todas las donaciones serán gestionadas a través de ONG, que se encargarán de distribuir los productos entre las personas y entidades que más lo necesiten. Con esta campaña, la universidad Miguel Hernández reafirma su compromiso con la responsabilidad social y con el apoyo a la comunidad durante unas fechas especialmente sensibles.

