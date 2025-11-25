Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Rory O'Connor (izquierda) en el momento de recoger el premio. TA

La UMH premia al investigador en psicología Rory O'Connor

Le ha concedido el Premio AITANA por su trabajo en favor de la salud mental de niños y adolescentes

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:30

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha concedido el Premio AITANA Honorífico al investigador Rory O'Connor. Con este galardón se ha querido reconocer su destacada trayectoria científica y profesional en el ámbito de la psicología clínica y de la salud infantil y adolescente. El acto de entrega del premio ha tenido lugar en el 11.º Congreso Internacional de Psicología Clínica en la Infancia y Adolescencia, celebrado en Málaga.

El Premio AITANA distingue a figuras internacionales cuya labor ha contribuido de manera significativa al avance del estudio, la prevención y la intervención en problemas psicológicos durante la infancia y la adolescencia, mediante la promoción del bienestar y el desarrollo saludable de los jóvenes.

Compromiso con la investigación

Rory O'Connor ha sido reconocido por su compromiso con la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia, así como por su contribución al desarrollo de programas y herramientas terapéuticas que han beneficiado a niños y adolescentes a nivel internacional, explican desde la universidad ilicitana.

Añaden también que su trayectoria se caracteriza por la combinación de excelencia científica y un fuerte impacto social, orientado a mejorar el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

