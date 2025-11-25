La UMH premia al investigador en psicología Rory O'Connor Le ha concedido el Premio AITANA por su trabajo en favor de la salud mental de niños y adolescentes

Pau Sellés Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 11:30 Comenta Compartir

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha concedido el Premio AITANA Honorífico al investigador Rory O'Connor. Con este galardón se ha querido reconocer su destacada trayectoria científica y profesional en el ámbito de la psicología clínica y de la salud infantil y adolescente. El acto de entrega del premio ha tenido lugar en el 11.º Congreso Internacional de Psicología Clínica en la Infancia y Adolescencia, celebrado en Málaga.

El Premio AITANA distingue a figuras internacionales cuya labor ha contribuido de manera significativa al avance del estudio, la prevención y la intervención en problemas psicológicos durante la infancia y la adolescencia, mediante la promoción del bienestar y el desarrollo saludable de los jóvenes.

Compromiso con la investigación

Rory O'Connor ha sido reconocido por su compromiso con la investigación clínica y la práctica basada en la evidencia, así como por su contribución al desarrollo de programas y herramientas terapéuticas que han beneficiado a niños y adolescentes a nivel internacional, explican desde la universidad ilicitana.

Añaden también que su trayectoria se caracteriza por la combinación de excelencia científica y un fuerte impacto social, orientado a mejorar el bienestar emocional de las nuevas generaciones.