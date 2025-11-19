Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH, Domingo Orozco, y la presidenta de ALCER Alicante, María del Carmen Román, durante la firma del acuerdo. TA

La UMH ofrecerá asistencia podológica a personas con enfermedades renales de Alicante

El acuerdo entre la universidad ilicitana y la asociación de pacientes ALCER dará a estos últimos más opciones para el cuidado de sus pies

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:09

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y la asociación de pacientes ALCER Alicante -Asociación para la lucha Contra las Enfermedades Renales- han firmado un convenio para facilitar a los integrantes de esta entidad el acceso a asistencia por parte de la clínica podológica universitaria.

El acuerdo ha sido suscrito por el vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH, Domingo Orozco; y la presidenta de ALCER Alicante, María del Carmen Román.

Prácticas académicas

A través de este convenio, la UMH facilita la utilización de los servicios de la Clínica Podológica a los socios de la ALCER Alicante. Asimismo, ambas entidades colaborarán en aquellas actividades de interés para el estudiantado de la UMH en relación con la podología y se posibilitará que este a su vez desarrolle prácticas académicas en ALCER Alicante.

La actividad principal de ALCER Alicante es contribuir con la integración física, social y psicológica de todas las personas afectadas de enfermedades renales, así como la prevención y lucha contra estas enfermedades mediante el desarrollo de todas las actividades necesarias.

