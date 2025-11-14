La UMH y À Punt acuerdan un programa de prácticas para estudiantes durante los próximos cuatro años El convenio permitirá a los universitarios adquirir experiencia real en la radiotelevisión pública valenciana y mejorar su futura empleabilidad

El acuerdo entre la UMH y À Punt impulsará la formación práctica de futuros profesionales de la comunicación.

Ismael Martinez Elche Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:29

La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CAVSA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han formalizado un convenio que permitirá a estudiantes de titulaciones vinculadas a la comunicación realizar prácticas curriculares y extracurriculares en À Punt durante los próximos cuatro años, con posibilidad de prórroga.

El acuerdo está dirigido al alumnado de los grados en Comunicación Audiovisual, Periodismo, Innovación en Periodismo y del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. En el caso de las prácticas curriculares, la duración vendrá determinada por cada plan de estudios, mientras que las extracurriculares serán preferiblemente de una extensión no superior al 50% del curso académico.

El objetivo principal del programa es reforzar la formación del estudiantado mediante la combinación de conocimientos teóricos y experiencia práctica. Gracias a estas estancias, los jóvenes podrán familiarizarse con dinámicas profesionales reales, desarrollar competencias técnicas y metodológicas, y adquirir habilidades personales y participativas que favorezcan su integración en el mercado laboral.

Ampliar El convenio abre nuevas oportunidades de prácticas para estudiantes de comunicación en la radiotelevisión pública valenciana. À Punt

Las prácticas se llevarán a cabo durante el curso académico y dentro del horario laboral establecido, pudiendo desarrollarse en cualquiera de las sedes que À Punt tiene en la Comunitat Valenciana. La corporación se compromete además a garantizar que los estudiantes puedan asistir a exámenes, evaluaciones y actividades obligatorias relacionadas con sus asignaturas.

Cada alumno contará con un tutor académico de la UMH y un supervisor profesional por parte de À Punt, que harán un seguimiento conjunto de la experiencia. Al finalizar su periodo formativo, la radiotelevisión pública expedirá un certificado que reflejará las tareas realizadas y el grado de aprovechamiento, según el modelo establecido en la página web de la UMH.