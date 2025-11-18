Elche busca los escaparates más espectaculares de la Navidad: 10.000 euros en premios El certamen municipal anima a negocios locales a transformar sus fachadas con propuestas festivas y optar a recompensas en ambas categorías

El concurso navideño invita a comercios y hostelería de Elche a transformar sus escaparates con propuestas creativas estas fiestas.

Ismael Martinez Elche Martes, 18 de noviembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Comercio y Hostelería, ha puesto en marcha una nueva edición del Concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial Navideña 2025, una iniciativa destinada a promover la creatividad, embellecer la ciudad durante las fiestas y dinamizar la actividad económica tanto en el casco urbano como en las pedanías.

La concejala del área, Caridad Martínez, ha explicado que el certamen mantiene sus dos categorías (Comercio y Hostelería) y que estará dotado con 10.000 euros en premios, repartidos en 5.000 euros por modalidad. En cada una de ellas se otorgarán cuatro galardones:

• Primer premio: 2.000 euros

• Segundo premio: 1.500 euros

• Tercer premio: 1.000 euros

• Cuarto premio: 500 euros

Martínez ha añadido que los escaparates deberán mantenerse decorados del 5 de diciembre al 5 de enero, y que las inscripciones podrán realizarse hasta el 9 de diciembre, una vez se publiquen las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), previsiblemente la próxima semana. Para formalizar la participación será necesario presentar el formulario correspondiente y tres fotografías del establecimiento ya ambientado.

El jurado valorará aspectos como la imagen comercial, la originalidad, la iluminación, la innovación, la calidad y la capacidad para transmitir el espíritu navideño. Podrán inscribirse pequeñas y medianas empresas, autónomos y personas jurídicas con establecimiento físico en Elche, abierto al público y situado a pie de calle, siempre que la decoración contenga elementos propios de la Navidad.

El fallo del jurado se dará a conocer el 18 de diciembre, y a partir del 9 de diciembre la Concejalía de Comercio publicará en la web municipal la lista completa de establecimientos inscritos para que la ciudadanía pueda visitarlos y disfrutar de los escaparates navideños durante toda la campaña.