El Ayuntamiento de Elche y los sindicatos firman el convenio para implantar la carrera profesional horizontal en 2026 El pacto incluye una inversión municipal de 10 millones en cinco años y define el marco para evaluar el desempeño del personal público

Ismael Martinez Elche Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:14

El Gobierno municipal de Elche y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación han firmado este miércoles un acuerdo que permitirá implantar la carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento a partir de 2026. El pacto supone un paso decisivo para modernizar la gestión del personal municipal y reconocer la trayectoria, méritos y desempeño del funcionariado sin necesidad de cambiar de puesto o de escala.

Según se recoge en el documento, el Ayuntamiento busca avanzar hacia un modelo de excelencia en la prestación de servicios públicos mediante un sistema basado en gestión por objetivos y evaluación del desempeño. Este mecanismo permitirá que cada empleado público pueda progresar profesionalmente en función de sus competencias, resultados y méritos acreditados, se destaca.

El texto recuerda que la carrera profesional es un derecho recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y subraya que su puesta en marcha contribuirá a mejorar la motivación interna, la calidad del trabajo realizado y la eficiencia de los servicios municipales.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento y las secciones sindicales han trabajado de manera coordinada en la definición del proyecto. Entre las acciones desarrolladas figuran grupos de trabajo para la elaboración de objetivos, reuniones con personal de diferentes áreas y la aprobación del Diccionario de Competencias del Ayuntamiento de Elche. Además, se han impulsado formaciones para evaluadores y evaluados con el fin de garantizar un proceso riguroso y homogéneo.

El acuerdo contempla también un compromiso económico del equipo de gobierno: el Ayuntamiento destinará 10 millones de euros de manera progresiva a lo largo de cinco años, comenzando en 2026 (año en el que se aplicará el 35% del total). La implantación de la carrera profesional tendrá además efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Tanto el Gobierno municipal como las organizaciones sindicales han destacado que este acuerdo supone un avance estructural clave y una herramienta para reforzar la calidad del servicio público, mejorar la satisfacción laboral, consolidar los procesos de modernización y elevar los estándares de eficacia al servicio de la ciudadanía.