Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Ayuntamiento de Elche. A.E.

El Ayuntamiento de Elche y los sindicatos firman el convenio para implantar la carrera profesional horizontal en 2026

El pacto incluye una inversión municipal de 10 millones en cinco años y define el marco para evaluar el desempeño del personal público

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

El Gobierno municipal de Elche y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación han firmado este miércoles un acuerdo que permitirá implantar la carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento a partir de 2026. El pacto supone un paso decisivo para modernizar la gestión del personal municipal y reconocer la trayectoria, méritos y desempeño del funcionariado sin necesidad de cambiar de puesto o de escala.

Según se recoge en el documento, el Ayuntamiento busca avanzar hacia un modelo de excelencia en la prestación de servicios públicos mediante un sistema basado en gestión por objetivos y evaluación del desempeño. Este mecanismo permitirá que cada empleado público pueda progresar profesionalmente en función de sus competencias, resultados y méritos acreditados, se destaca.

El texto recuerda que la carrera profesional es un derecho recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y subraya que su puesta en marcha contribuirá a mejorar la motivación interna, la calidad del trabajo realizado y la eficiencia de los servicios municipales.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento y las secciones sindicales han trabajado de manera coordinada en la definición del proyecto. Entre las acciones desarrolladas figuran grupos de trabajo para la elaboración de objetivos, reuniones con personal de diferentes áreas y la aprobación del Diccionario de Competencias del Ayuntamiento de Elche. Además, se han impulsado formaciones para evaluadores y evaluados con el fin de garantizar un proceso riguroso y homogéneo.

El acuerdo contempla también un compromiso económico del equipo de gobierno: el Ayuntamiento destinará 10 millones de euros de manera progresiva a lo largo de cinco años, comenzando en 2026 (año en el que se aplicará el 35% del total). La implantación de la carrera profesional tendrá además efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Tanto el Gobierno municipal como las organizaciones sindicales han destacado que este acuerdo supone un avance estructural clave y una herramienta para reforzar la calidad del servicio público, mejorar la satisfacción laboral, consolidar los procesos de modernización y elevar los estándares de eficacia al servicio de la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria
  2. 2 La Casa de Papá Noel de Alicante ya tiene fecha de apertura: cita previa y ubicación
  3. 3 Deudas, extorsiones y palizas: el narcopiso de Villena donde la cocaína se vendía a crédito
  4. 4 Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución
  5. 5 «El próximo año podríamos tener el primer fármaco efectivo contra el cáncer de páncreas»
  6. 6 Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
  7. 7 Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA
  8. 8 TodoAlicante celebra esta noche la gran gala de los Premios Alicantinos 2025
  9. 9 La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este martes 18 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Ayuntamiento de Elche y los sindicatos firman el convenio para implantar la carrera profesional horizontal en 2026

El Ayuntamiento de Elche y los sindicatos firman el convenio para implantar la carrera profesional horizontal en 2026