El pleno del Ayuntamiento de Elche aprueba una moción contra la violencia hacia las mujeres con motivo del 25N. A.E.

El pleno de Elche aprueba por mayoría una moción contra la violencia hacia las mujeres

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la prevención y la sensibilización, especialmente en el ámbito educativo

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:32

El pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado, con los votos del PP, Vox y PSOE y la abstención de Compromís, la moción presentada por el Partido Popular con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El alcalde, Pablo Ruz, ha subrayado que «la violencia contra las mujeres es una lacra contra la que todos tenemos que luchar», recordando que desde 2003 (año en que comenzaron los registros oficiales) 1.334 mujeres han sido asesinadas en España.

La moción aprobada acuerda condenar firmemente cualquier acción de violencia contra la mujer, expresar el apoyo institucional a todas las víctimas e instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a incrementar los recursos destinados a la prevención y erradicación de la violencia, así como al apoyo a la reinserción social y laboral de las mujeres que la hayan sufrido.

El texto también recoge el compromiso del Ayuntamiento de Elche para desarrollar acciones de sensibilización y concienciación, especialmente en el entorno educativo. «Debemos seguir trabajando para acabar con esta lacra, pero no con pactos estériles, sino con acciones concretas», ha señalado Ruz. El alcalde ha insistido además en que la violencia contra las mujeres «es un problema que debe encararse con responsabilidad por parte de los que estamos al servicio de los demás desde las administraciones públicas».

Por su parte, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha asegurado que «toda forma de violencia es inaceptable y nuestro deber es proteger a las víctimas». En esta línea, ha añadido que «ninguna mujer que sufre maltrato, agresión o abuso debe quedar sin respaldo institucional».

Otros acuerdos del pleno

El pleno ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Vox para declarar el belenismo ilicitano como manifestación religiosa y cultural de especial significación ciudadana e interés general para Elche.

Asimismo, se ha dado luz verde a la modificación puntual número 45 del Plan General, destinada a cambiar el uso dotacional de dos parcelas situadas en la Partida de La Hoya con el fin de permitir la ampliación del centro social de esta pedanía, en la Torre del Gall.

