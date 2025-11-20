Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El concejal José Antonio Román presenta los detalles de la Wo&man Raid 2025. A.E.

La Wo&man Raid 2025 llena Elche de deporte, aventura y orientación el 29 de noviembre

La prueba reúne equipos que afrontan un desafío estratégico combinando recorridos urbanos, tramos naturales y retos variados durante seis horas

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:59

El próximo sábado 29 de noviembre se celebrará en Elche la carrera Wo&man Raid 2025, una prueba de orientación y aventura que arrancará a las 10:00 horas en el Paseo de la Estación, punto que también acogerá la meta. La actividad, concebida como un gran reto deportivo y estratégico, reunirá a equipos de dos o tres participantes que deberán localizar distintas balizas distribuidas por el municipio.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que se trata de «una gran gymkhana en la naturaleza donde entran en juego la orientación, la estrategia, el trabajo en equipo, la carrera a pie, la bici de montaña y los patines, por lo que es una prueba muy completa». Cada baliza tendrá una puntuación y resultará vencedor el conjunto que acumule más puntos en las seis horas de competición, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El recorrido se divide en diferentes secciones que llevarán a los equipos a atravesar algunos de los lugares más representativos de Elche, como el Parque Municipal, la Basílica de Santa María, el pantano o la sierra ilicitana. La prueba incluye diversas modalidades: orientación urbana, tramos en bicicleta, carrera o marcha por la sierra y una zona en la Universidad Miguel Hernández, donde al menos un miembro del equipo deberá completar el tramo en patines.

Además, la organización ha previsto un mini-raid dirigido a menores de 16 años, que comenzará a las 11:00 horas y tendrá una duración de tres horas. El Consejo Superior de Deportes subvencionará la inscripción de las ochenta primeras mujeres que se apunten, y podrán participar equipos masculinos, femeninos o mixtos.

Román ha animado a la ciudadanía a acercarse a la salida para apoyar a los participantes y «demostrar que somos territorio deportivo, humano, natural y estratégico».

