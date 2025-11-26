El Miura 5 de PLD Space arrancará sus vuelos comerciales en junio El Gobierno confirma la fecha prevista para empezar las actividades comerciales y compromete una inversión de 169 millones de euros a través de la Agencia Espacial Europea

Ya hay fehca para el inicio de las operaciones de PLD Space en el espacio. El lanzador de microsatélites Miura 5 comenzará a operar a partir de junio, según ha confirmado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su asistencia al Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA), celebrado en Bremen, Alemania.

Morant ha sacado pecho de la empresa ilicitana y de su papel en el acceso al espacio en Europa y ha asegurado que entregarán su primer modelo de Miura 5 al Gobierno (que es el mayor accionista) en diciembre, para iniciar sus pruebas de vuelo a principios del 2026.

La ministra ha anunciado también un importante aumento de la inversión española en la ESA, hasta alcanzar los 455 millones de euros de media al año en el periodo 2026-2030. De ellos, 169 millones se invertirán en el acompañamiento a la empresa ilicitana y el desarrollo de versiones avanzadas del lanzador. Todo ello a través del Desafío Europeo de Lanzadores (ELC en sus siglas en inglés).

En cuanto al aumento de la inversión, Morant ha destacado que la contribución es un 50% superior a la del periodo en curso y más del triple de la alcanzada en el 2017. Una apuesta por el espacio por parte del Gobierno de España que ha asegurado que «no tiene precedentes».

Primera unidad integrada

PLD Space avanza a pasos agigantados en el lanzamiento de su cohete Miura 5. La compañía ilicitana ha presentado este jueves su primera unidad integrada del lanzador, el Modelo de Calificación 1 (QM1). Se trata de un paso decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital, ya que la unidad permitirá completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y segunda etapa. Todo ello simulando condiciones reales para reducir el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo.

Según explican desde la empresa aeroespacial, la unidad permitirá calificar dos elementos «clave del lanzador». Por un lado, la segunda etapa del Miura 5, que se someerá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos para así validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo. Se trata de un test con el que se podrá verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y su capacidad para destruir el lanzador en caso de anomalía en vuelo.