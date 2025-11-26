Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cohete del Miura 5. PLD Space

El Miura 5 de PLD Space arrancará sus vuelos comerciales en junio

El Gobierno confirma la fecha prevista para empezar las actividades comerciales y compromete una inversión de 169 millones de euros a través de la Agencia Espacial Europea

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Ya hay fehca para el inicio de las operaciones de PLD Space en el espacio. El lanzador de microsatélites Miura 5 comenzará a operar a partir de junio, según ha confirmado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su asistencia al Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA), celebrado en Bremen, Alemania.

Morant ha sacado pecho de la empresa ilicitana y de su papel en el acceso al espacio en Europa y ha asegurado que entregarán su primer modelo de Miura 5 al Gobierno (que es el mayor accionista) en diciembre, para iniciar sus pruebas de vuelo a principios del 2026.

La ministra ha anunciado también un importante aumento de la inversión española en la ESA, hasta alcanzar los 455 millones de euros de media al año en el periodo 2026-2030. De ellos, 169 millones se invertirán en el acompañamiento a la empresa ilicitana y el desarrollo de versiones avanzadas del lanzador. Todo ello a través del Desafío Europeo de Lanzadores (ELC en sus siglas en inglés).

En cuanto al aumento de la inversión, Morant ha destacado que la contribución es un 50% superior a la del periodo en curso y más del triple de la alcanzada en el 2017. Una apuesta por el espacio por parte del Gobierno de España que ha asegurado que «no tiene precedentes».

Primera unidad integrada

PLD Space avanza a pasos agigantados en el lanzamiento de su cohete Miura 5. La compañía ilicitana ha presentado este jueves su primera unidad integrada del lanzador, el Modelo de Calificación 1 (QM1). Se trata de un paso decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital, ya que la unidad permitirá completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y segunda etapa. Todo ello simulando condiciones reales para reducir el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Según explican desde la empresa aeroespacial, la unidad permitirá calificar dos elementos «clave del lanzador». Por un lado, la segunda etapa del Miura 5, que se someerá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos para así validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo. Se trata de un test con el que se podrá verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y su capacidad para destruir el lanzador en caso de anomalía en vuelo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  2. 2 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  3. 3 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  4. 4 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  5. 5 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  6. 6 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  7. 7 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  8. 8 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  9. 9 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados
  10. 10 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Miura 5 de PLD Space arrancará sus vuelos comerciales en junio

El Miura 5 de PLD Space arrancará sus vuelos comerciales en junio