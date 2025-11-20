PLD Space avanza hacia el lanzamiento del Miura 5 y presenta la primera unidad integrada del cohete La compañía ilicitana prevé tener a finales de año otra unidad de calificación | Con este lanzador de prueba podrán ensayar la primera y segunda etapa con los susbistemas completos

PLD Space avanza con pasos agigantados en el lanzamiento de su cohete Miura 5. La compañía ilicitana ha presentado este jueves su primera unidad integrada del lanzador, el Modelo de Calificación 1 (QM1). Se trata de un paso decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital, ya que la unidad permitirá completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y segunda etapa. Todo ello simulando condiciones reales para reducir el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo.

Según explican desde la empresa aeroespacial, la unidad permitirá calificar dos elementos «clave del lanzador». Por un lado la segunda etapa del Miura 5, que se someerá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos para as´validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo. Se trata de un test con el que se podrá verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y su capacidad para destruir el lanzador en caso de anomalía en vuelo.

La otra prueba constará de un Wet Dress Rehearsal, una prueba completa de carga de ropelentes que replica todos los escenarios de cargas estructurales durante la fase de llenado de propelentes y presurización. Este ensayo es esencial para validar el comportamiento de las estructuras en operaciones reales.

El cofundador de PLD Space y CEO, Raúl Torres, ha destacado que esta primera unidad «es la prueba de que nuestro modelo funciona y nos permite avanzar más rápido que nunca sin renunciar a la fiabilidad». La compañía prevé completar tres unidades integradas del Miura 5 en un plazo de cinco meses. Con la segunda unidad a finales del año, PLD Space presentará el cohete de vuelo que viajará a la base de la Guayana Francesa para realizar su primera prueba de vuelo en el primer trimestre del 2026.

El desarrollo, fabricación y calificación del Miura 5 está avanzando a pasos agigantados gracias a la herencia del Miura 1 y a la capacidad industrial de sus instalaciones en Elche y su campo de pruebas en Teruel. En paralelo a este QM1, la compañía continúa ejecutando los ensayos de calificación del resto de subsistemas en sus instalaciones de pruebas en Teruel con ensayos de motores integrados en el nuevo banco de tres celdas, validación estructural de tanques, interetapa, pruebas de la aviónica, o ensayos de otros elementos como los mecanismos de separación y retención de la cofia.

Del mismo modo y en simultáneo, la empresa progresa la obra civil del complejo de lanzamiento en el Centro Espacial Guayanés (CSG), con avances en las zonas de lanzamiento, preparación del vehículo y centro de control. De esta forma, PLD Space se convertirá en la primera empresa privada que volará desde el área de ELM-Diamant del histórico puerto europeo, propiedad del CNES.

«El avance en simultáneo de todos los subsistemas del lanzador pone de manifiesto la estrategia industrial y nuestra capacidad», ha valorado el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, quien resalta que este enfoque consolida a la empresa «como referente en Europa». El lanzamiento previsto para 2026 coloca a España como uno de los 10 países que cuentan con capacidad autónoma para acceder al espacio.

