Parkiduo, del PCUMH, llega a Madrid con su plataforma para compartir plazas de garaje La startup impulsa una solución colaborativa que reduce costes, mejora la movilidad urbana y optimiza el uso del espacio

Ismael Martínez Elche Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:01 Comenta Compartir

Promover la movilidad sostenible y optimizar el uso del espacio urbano son los principales objetivos con los que nació Parkiduo, empresa vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche.

Tras implantarse en Elche, Alicante y Valencia, la compañía ha dado un paso más en su expansión y ha habilitado su plataforma para la ciudad de Madrid, donde se presenta como una solución de aparcamiento eficiente, flexible y colaborativa.

Fundada en 2023, Parkiduo cuenta actualmente con más de 2.500 usuarios registrados y cerca de medio centenar de acuerdos de cesión de plazas de garaje entre particulares. Su CEO, Laura Sempere, ha destacado que «la principal ventaja es la comodidad de disponer de una plaza de garaje próxima a tu ubicación pagando la mitad de precio del alquiler. Son precios muy competitivos frente a otras opciones de aparcamiento».

El funcionamiento de la plataforma se basa en una red colaborativa que conecta a personas que necesitan una plaza de garaje con quienes disponen de una y desean compartirla por franjas horarias. De esta manera, los propietarios pueden obtener ingresos adicionales sin renunciar al uso habitual de su plaza, mientras que los conductores encuentran aparcamiento cercano a un precio muy inferior al de un alquiler tradicional.

«Es un sistema win-win que beneficia a ambas partes», ha añadido Sempere. La empresa, además, ofrece acompañamiento durante todo el proceso y gestiona el contrato de alquiler una vez cerrado el acuerdo.

La plataforma desarrollada por Parkiduo ha recibido el apoyo de BANC y Technetium, entre otros socios, que han aportado una inversión de 45.000 euros. Esta financiación ha permitido mejorar el diseño de la aplicación, agilizar su funcionamiento y hacer posible su lanzamiento a nuevas ciudades. Con el objetivo de consolidar su crecimiento y continuar su expansión, la empresa ha abierto recientemente una ronda de inversión de 300.000 euros.