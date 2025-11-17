Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
Campus de Elche de la UMH. Miriam Gil Albert

El PCUMH organiza una sesión sobre el impacto de las catástrofes en la salud física y mental

La cita tiene lugar el miércoles 26 de noviembre a las 9:30 horas en el edificio Quorum del campus de la UMH

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:34

Explorar cómo catástrofes naturales como las DANAs impactan en la salud física y mental de las personas. Bajo esa premisa, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha organizado el miércoles 26 de noviembre una jornada en el marco del programa Innotransfer.

El evento tendrá lugar a las 9:30 horas en el edificio Quorum I, ubicado en el campus de la UMH en Elche. También podrá seguirse de manera online a través del canal de YouTube del PCUMH. La asistencia es gratuita y está abierta al público en general, previa inscripción en https://innotransfer.org/evento/el-impacto-de-las-catastrofes-en-el-cuerpo-y-la-mente-de-las-personas.

Durante la jornada, se analizará cómo la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos está marcando un antes y un después en las regiones mediterráneas: en particular, se hará hincapié en las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANAs) y su efecto en la Comunidad Valenciana en ámbitos como la seguridad, la estabilidad emocional y el bienestar de las víctimas.

Enfoque multinacional

En este sentido, se plantearán soluciones y enfoques multidisciplinares que no solo se limiten a la gestión de daños materiales, sino que incorporen una visión integral que incluya los efectos sobre el cuerpo y la mente de la población. También, que contribuyan a mejorar la atención, la prevención y la recuperación de las personas afectadas. Así, a través de ponencias y mesas de debate, se abordarán temas como los riesgos epidemiológicos, las infecciones que surgen tras fenómenos climáticos extremos o los desafíos psicológicos derivados de las catástrofes.

Además, se examinarán los avances en investigación, diagnóstico y estrategias de intervención que permitan mitigar estos efectos, poniendo énfasis en el abordaje psicológico post-desastre, y reconociendo la importancia de una respuesta rápida y efectiva para la recuperación integral de las personas afectadas.

El programa completo está disponible en https://innotransfer.org/evento/el-impacto-de-las-catastrofes-en-el-cuerpo-y-la-mente-de-las-personas.

