Oscillum, del PCUMH, recibe un premio nacional por su innovación en emprendimiento social La start-up ilicitana es distinguida en Madrid por su aportación tecnológica orientada a mejorar la vida en las ciudades

Ismael Martínez Elche Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

La empresa Oscillum, vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH), ha sido reconocida como Proyecto de emprendimiento social de interés para las ciudades en los Premios Jóvenes Máshumano 2025. El galardón, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, fue entregado durante una gala celebrada en la capital, a la que asistió el cofundador de la start-up, Luis Chimeno.

Oscillum desarrolla soluciones biotecnológicas para el envasado activo e inteligente, aplicables a sectores como la Alimentación, la Farmacia y la Cosmética. Su tecnología, centrada en mejorar la seguridad y la calidad de los productos, ha sido valorada por su potencial impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía y en la sostenibilidad.

Los premios Jóvenes Máshumano, dirigidos a emprendedores y emprendedoras menores de 35 años, reconocen iniciativas que contribuyen a construir «una sociedad más justa, equitativa y sostenible» mediante la innovación y la acción. En esta edición, Oscillum ha destacado por su enfoque tecnológico y su aportación al desarrollo de ciudades más seguras y responsables.