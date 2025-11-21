Reconocen una empresa del Parque Científico de la UMH en los premios 'Jóvenes Mashumanos' del Ayuntamiento de Madrid La startup de biotecnología, Oscillum, ha recibido el galardón por su proyecto de emprendimiento social de interés para las ciudades

Dos de los tres fundadores de la startup en su laboratorio en la UMH.

O. B. Elche Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:16

La empresa Oscillum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha recibido recientemente un reconocimiento en los premios «Jóvenes Máshumano 2025». Concretamente, sobre esta compañía ha recaído el galardón especial concedido por el Ayuntamiento de Madrid, el de «proyecto de emprendimiento social de interés para las ciudades».

La gala de entrega de premios tuvo lugar en Madrid y en ella estuvo el cofundador de la start-up Luis Chimeno.

Oscillum es una empresa que ofrece soluciones biotecnológicas para el envasado activo e inteligente en sectores como la Alimentación, la Farmacia o la Cosmética.

Por su parte, los premios «Jóvenes Máshumano» reconocen la innovación de empresas promovidas por emprendedores y emprendedoras menores de 35 años que hayan desarrollado proyectos dirigidos a construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible a través de la innovación y la acción.