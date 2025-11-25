La empresa ilicitana Tu Trámite Fácil triunfa en un campus de emprendedores El reconocimiento permite a la firma acceder a una red de inversores, y a premios por valor de más de 50.000 euros

Pau Sellés Alicante Martes, 25 de noviembre 2025

La empresa Tu Trámite Fácil del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha resultado ganadora en la 34ª edición del Campus de Emprendedores organizado por SeedRocket. Este programa consta de tres días de formación en el que participan start-ups previamente seleccionadas por la red de mentores del programa.

A través de este campus, la firma ha podido acceder a una importante red de inversores, Business Angels y fondos de Capital Riesgo, así como a premios por valor de más de 50.000 € para el desarrollo de su actividad. Además, la empresa ha podido asistir a reuniones y sesiones de trabajo con los mentores del programa SeedRocket, así como a jornadas de formación y talleres prácticos: todas estas dirigidas a mejorar y acelerar su negocio.

Trámite de ayudas públicas

En este sentido, Tu Trámite Fácil ha desarrollado una plataforma que permite a los usuarios conocer no solo a qué ayudas públicas pueden optar según su situación, sino también tramitarlas directamente de forma automática y sencilla. El valor añadido reside en que se trata de un buscador personalizado que informa únicamente de aquellas ayudas a las que el ciudadano puede aplicar según sus condiciones y circunstancias.

Así, una vez que la plataforma determina que el usuario cumple con los requisitos de una determinada ayuda, un sistema de robotización ejecuta todo el trámite de manera automática, cumplimentando los formularios y enviando toda la documentación necesaria, incorporada previamente por el usuario al sistema.

Además, tal y como señalan sus promotores, Francisco Mas y Pablo Ferrández, al ser una aplicación en línea, los usuarios pueden acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. De este modo, el trámite se realiza de forma más fácil y ágil, optimizando el tiempo de la gestión y eliminando errores humanos asociados a la recopilación y presentación de documentos.