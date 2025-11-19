Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Mommus Foods colabora en BOILÀ II para impulsar nuevas estructuras grasas sostenibles aplicadas a productos alimentarios y cosméticos. PCUMH

La empresa Mommus, del PCUMH, se suma a BOILÀ II, el proyecto que revolucionará las grasas sostenibles para alimentación y cosmética

La compañía aporta su experiencia en fermentaciones vegetales para validar nuevas estructuras lipídicas aplicadas a productos reales

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:58

La empresa Mommus Foods, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH), participa como colaboradora en BOILÀ II, un proyecto de innovación liderado por AINIA y cofinanciado por IVACE y Fondos FEDER. La iniciativa busca desarrollar nuevas estructuras grasas sostenibles, con alto valor añadido, destinadas a sectores como la alimentación y la cosmética.

En este marco, Mommus contribuirá con su experiencia en fermentaciones vegetales y en el diseño de matrices plant-based, participando en la validación de estas nuevas estructuras lipídicas dentro de aplicaciones reales orientadas al consumidor.

La implicación en BOILÀ II encaja con la misión de Mommus: impulsar un modelo alimentario más ético, saludable y sostenible, trasladando la ciencia a soluciones tangibles para el mercado. Su fundadora y directora, Cristina Quinto, subraya que el proyecto permite a la compañía desempeñar un papel relevante en un avance científico con impacto directo en el futuro de la alimentación. «Explorar nuevas fuentes y estructuras grasas sostenibles es clave para seguir mejorando la calidad y el perfil nutricional de los alimentos vegetales», afirma.

BOILÀ II da continuidad al trabajo realizado en su primera etapa, profundizando en tecnologías como la extracción avanzada de oleosomas, la interesterificación enzimática de aceites vegetales, la fermentación microbiana para obtener Single Cell Oils (SCO) y el cultivo celular a partir de explantos de olivo. El proyecto tiene como objetivo mejorar el perfil nutricional y funcional de las grasas, aumentar su sostenibilidad y reforzar su trazabilidad a través de la innovación tecnológica.

El proyecto BOILÀ II (IMDEEA/2025/59) se desarrollará entre julio de 2025 y junio de 2026, con AINIA como entidad líder y la colaboración de las empresas Peris, Mommus, Choví, Grau y Sesderma.

Mommus Foods es una empresa pionera en alimentación plant-based, especializada en alternativas vegetales al queso, la sobrasada y el foie, elaboradas de forma natural y sostenible únicamente con anacardos, fermentos, agua y sal. Desde su creación en el entorno del PCUMH, la firma ha recibido reconocimiento internacional por la calidad de sus productos.

Además, desde 2022, Dacsa Group forma parte de su accionariado, impulsando su crecimiento industrial y la colaboración con marcas del sector como Hi Vegs!. Desde 2024, Mommus también desarrolla y produce para terceros, consolidándose como referente nacional en fermentaciones vegetales y tecnología alimentaria sostenible.

