El PCUMH y Simbiosis Industrial de Alicante activan un sistema pionero para convertir aceites industriales en recursos renovables El acuerdo permitirá gestionar residuos de forma trazable y generar materiales circulares con tecnología avanzada en parques empresariales alicantinos

Representantes del PCUMH y la Oficina de Simbiosis Industrial fortalecen la cooperación para impulsar nuevos modelos circulares en la industria.

Ismael Martinez Elche Martes, 18 de noviembre 2025, 14:32

La empresa E-zero Renewable Energy, integrada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y especializada en tecnologías de refinería circular, ha establecido un acuerdo estratégico con la Oficina de Simbiosis Industrial de Alicante para implantar un sistema innovador de gestión y valorización de aceites industriales usados en los parques empresariales vinculados a esta oficina provincial.

Con este convenio, E-zero asumirá la recogida, tratamiento y regeneración de los aceites industriales, convirtiendo estos residuos en aceites base de alta calidad, combustibles sostenibles y energía renovable, devolviéndolos así a la cadena de valor mediante procesos de economía circular.

Desde la Oficina de Simbiosis Industrial destacan que «este acuerdo marca un antes y un después en la gestión de residuos industriales», subrayando su apuesta por soluciones que reducen el impacto ambiental y generan nuevas oportunidades económicas para las empresas del entorno.

El CEO de E-zero, Aarón Moreno, ha señalado que la simbiosis industrial es esencial para construir un entorno productivo más competitivo y sostenible: «Integrar nuestra tecnología en los parques empresariales permite transformar un residuo crítico en productos de valor añadido, reduciendo emisiones y la dependencia de recursos fósiles».

El convenio incluye un sistema coordinado y trazable de recogida, la incorporación de indicadores ambientales y la creación de circulares de retorno, documentos que permitirán a las empresas conocer y comunicar los beneficios ambientales resultantes de su participación.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Simbiosis Industrial de la Provincia de Alicante y en la estrategia AE20L, financiada por la Diputación de Alicante, que engloba a 19 áreas industriales y más de 2.500 empresas. Gracias a esta alianza, PCUMH y la Oficina de Simbiosis Industrial impulsan un ecosistema empresarial más sostenible y preparado para los retos de la transición energética.