SelectiaSoft, empresa del PCUMH, presenta un software pionero para anticipar la salud financiera de las pymes

El equipo de SelectiaSoft presenta Selectia, la herramienta creada para ofrecer a las pymes una visión financiera inmediata y precisa.

La empresa SelectiaSoft, integrada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH), ha lanzado al mercado Selectia, un innovador software financiero que permite a las compañías conocer su situación económica con una precisión prácticamente instantánea.

Según los análisis realizados por la firma sobre un amplio conjunto de clientes, el 95% de las empresas carece de un estudio de costes ajustado a su estructura real. Esta falta de información provoca que muchas organizaciones no sepan con certeza si sus productos se están vendiendo con el margen adecuado, descubriendo posibles pérdidas cuando la contabilidad tradicional ya no ofrece margen de maniobra.

Con el objetivo de revertir esta situación, Selectia ha sido diseñada como una herramienta de anticipación que proporciona una radiografía actualizada del coste de estructura y del rendimiento financiero del negocio. Permite determinar si un producto o servicio es rentable, detectar desviaciones a tiempo y aportar datos clave para la toma de decisiones estratégicas.

SelectiaSoft nació con la misión de transformar la manera en que las pymes interpretan su contabilidad. «Queremos que dejen de verla como ese informe anual que llega tarde y empiecen a utilizarla como lo que realmente es: una herramienta poderosa para anticiparse a los problemas», señala el CEO, Pedro Fluxá.

El software está dirigido a pymes, asesorías y departamentos financieros, y recoge todas las cuentas contables, comparándolas continuamente con los presupuestos previstos o con los objetivos marcados en ventas y facturación. Gracias a este análisis constante, la herramienta es capaz de detectar desviaciones en el momento en que se producen y proporcionar información esencial sobre el coste real de cada producto o servicio.

Entre los indicadores que Selectia analiza se encuentran la facturación, el beneficio, el porcentaje sobre ventas o la relación entre gasto total y volumen facturado. Con esta información, el sistema cumple dos funciones clave: Alertar de desviaciones y permitir la corrección inmediata y por otro lado calcular el coste real de cualquier referencia o servicio.

De este modo, las empresas pueden conocer si están vendiendo con un margen adecuado o, por el contrario, si cada operación está generando pérdidas sin que hayan sido conscientes de ello.