Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde Pablo Ruz y la edil Caridad Martínez durante el acto de reconocimiento a la hostelería ilicitana en el Centro de Congresos. A.E.

Elche reconoce a 25 restaurantes por su apoyo y compromiso durante el Año Jubilar

El Ayuntamiento celebra un acto de agradecimiento en el Centro de Congresos para poner en valor el papel de la hostelería ilicitana en un año con más de 1,3 millones de visitantes.

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Comercio, ha rendido homenaje a 25 restaurantes y bares de la ciudad por su colaboración y participación activa durante el Año Jubilar. El acto, celebrado en el Centro de Congresos, ha contado con la presencia del alcalde, Pablo Ruz, la edil de Comercio, Caridad Martínez, y la edil de Participación, Loli Serna, además de representantes de las asociaciones de Hostelería de Elche y de la Plataforma de Hostelería Ilicitana, encabezadas por Francisco Linares y Paqui Solves.

La concejala Caridad Martínez ha destacado «la implicación de la hostelería ilicitana durante todo este año, que ha contribuido a mejorar la imagen gastronómica de la ciudad ante los 1,3 millones de turistas que nos visitaron».

Por su parte, el alcalde Pablo Ruz ha subrayado «la importancia de continuar organizando eventos que refuercen la hostelería, porque una ciudad sin hostelería es una ciudad muerta. Gracias a vosotros, que trabajáis cada día, Elche sigue creciendo y vibrando». El primer edil ha recordado que «más de 700.000 de los turistas que pasaron por la ciudad fueron extranjeros, un 18% más que el año anterior», lo que demuestra el crecimiento del sector.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Francisco Linares, ha agradecido al Ayuntamiento «una iniciativa que pone en valor a todo un sector que ha sido motor de dinamismo y convivencia durante el Año Jubilar». En la misma línea, la presidenta de la Plataforma de Hostelería Ilicitana, Paqui Solves, ha asegurado que «este reconocimiento demuestra quiénes somos y lo que seguiremos siendo trabajando juntos».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Durante el evento, se hizo entrega de reconocimientos a 25 establecimientos emblemáticos, entre ellos Restaurante El Raval, Martino, Cachito, La Masía de Chencho, El Granero, La Finca y Los 7 Pecados, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante
  2. 2 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  3. 3 Detenida en Alicante una madre acusada de causar lesiones oculares a su hijo de dos años
  4. 4 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  5. 5 Un rescate que sale caro en Benitatxell
  6. 6 Intervienen una narcolancha en una cala paradisíaca de Alicante con 4.200 kilos de hachís
  7. 7 Tres hombres ingresan en prisión por el secuestro y la violación de una mujer en Alicante
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 9 de noviembre en Alicante
  9. 9 Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo a un ciclista a plena luz del día en Santa Pola
  10. 10 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche reconoce a 25 restaurantes por su apoyo y compromiso durante el Año Jubilar

Elche reconoce a 25 restaurantes por su apoyo y compromiso durante el Año Jubilar