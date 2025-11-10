Elche reconoce a 25 restaurantes por su apoyo y compromiso durante el Año Jubilar El Ayuntamiento celebra un acto de agradecimiento en el Centro de Congresos para poner en valor el papel de la hostelería ilicitana en un año con más de 1,3 millones de visitantes.

El alcalde Pablo Ruz y la edil Caridad Martínez durante el acto de reconocimiento a la hostelería ilicitana en el Centro de Congresos.

Ismael Martinez Elche Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:38

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Comercio, ha rendido homenaje a 25 restaurantes y bares de la ciudad por su colaboración y participación activa durante el Año Jubilar. El acto, celebrado en el Centro de Congresos, ha contado con la presencia del alcalde, Pablo Ruz, la edil de Comercio, Caridad Martínez, y la edil de Participación, Loli Serna, además de representantes de las asociaciones de Hostelería de Elche y de la Plataforma de Hostelería Ilicitana, encabezadas por Francisco Linares y Paqui Solves.

La concejala Caridad Martínez ha destacado «la implicación de la hostelería ilicitana durante todo este año, que ha contribuido a mejorar la imagen gastronómica de la ciudad ante los 1,3 millones de turistas que nos visitaron».

Por su parte, el alcalde Pablo Ruz ha subrayado «la importancia de continuar organizando eventos que refuercen la hostelería, porque una ciudad sin hostelería es una ciudad muerta. Gracias a vosotros, que trabajáis cada día, Elche sigue creciendo y vibrando». El primer edil ha recordado que «más de 700.000 de los turistas que pasaron por la ciudad fueron extranjeros, un 18% más que el año anterior», lo que demuestra el crecimiento del sector.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Francisco Linares, ha agradecido al Ayuntamiento «una iniciativa que pone en valor a todo un sector que ha sido motor de dinamismo y convivencia durante el Año Jubilar». En la misma línea, la presidenta de la Plataforma de Hostelería Ilicitana, Paqui Solves, ha asegurado que «este reconocimiento demuestra quiénes somos y lo que seguiremos siendo trabajando juntos».

Durante el evento, se hizo entrega de reconocimientos a 25 establecimientos emblemáticos, entre ellos Restaurante El Raval, Martino, Cachito, La Masía de Chencho, El Granero, La Finca y Los 7 Pecados, entre otros.