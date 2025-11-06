Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Elche transformará Porta de la Morera en un espacio más accesible, verde y en armonía con su entorno patrimonial. T.A.

Elche inicia la transformación integral de la calle Porta de la Morera y su entorno histórico

La actuación incluye una plataforma única, nuevo alumbrado, arbolado y mejoras de accesibilidad en una zona patrimonial clave

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:07

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado la renovación integral de la calle Porta de la Morera y su entorno, uno de los espacios con mayor valor patrimonial del municipio, donde se ubican el Museo del Palmeral, el Hotel Huerto del Cura y el Jardín Huerto del Cura.

El proyecto, con una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, contempla la creación de una plataforma única que unifique el pavimento y mejore la accesibilidad, además de la plantación de arbolado, la renovación del alumbrado público y la reordenación del aparcamiento.

Los trabajos abarcarán desde la calle Eugenio d'Ors, a la altura del Huerto de Ripoll, hasta las calles Antonio Sansano Fenoll y Beethoven, llegando al solar de la Hiladora. En esta última vía se eliminarán plazas de estacionamiento, mientras que en Porta de la Morera se duplicarán al pasar de disposición en línea a batería, atendiendo así a una demanda vecinal.

Imágenes del proyecto de renovación. T.A.

El alcalde ha destacado que «este lugar va a experimentar una transformación importante, ya que su estado actual presenta un notable deterioro». Además, ha señalado que se trata de un proyecto que busca «convertir la calle patrimonialmente más importante de Elche en una vía a la altura de las necesidades patrimoniales, vecinales y turísticas de la ciudad».

La actuación está pendiente de la autorización definitiva de la Conselleria de Cultura, y se prevé que las obras comiencen a inicios de 2026, una vez pasadas las fiestas navideñas, con el objetivo de minimizar las molestias a residentes y visitantes.

