El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reprocha a la CHJ la falta de mantenimiento del barranco del Grifo. A.E.

El alcalde de Elche carga contra la CHJ por exigir la limpieza del barranco del Grifo bajo amenaza de sanción

Pablo Ruz reprocha a la Confederación «falta de responsabilidad» y pide el relevo de su presidente

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:04

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha mostrado este jueves su malestar ante la notificación remitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la que se exige al Ayuntamiento la retirada de basura y escombros en el barranco del Grifo, bajo advertencia de sanción en caso de no hacerlo.

Según ha explicado Ruz, «este escrito firmado el pasado 3 de octubre, pero recibido este mismo jueves, señala que se han detectado determinados vertidos en este barranco y piden la retirada inmediata, con la consecuente sanción en caso de no llevarla a cabo».

El alcalde ha criticado la gestión del organismo estatal y ha afirmado que «quiero ver que la próxima notificación de la CHJ al Ayuntamiento sea la dimisión de su presidente, Miguel Polo». En este sentido, ha reclamado «que sea relevado por una persona que sepa sobre la gestión de un barranco y cuáles son las afecciones de sus decisiones con respecto al término municipal de Elche».

Ruz ha insistido en que la Confederación no está cumpliendo con sus competencias en materia de limpieza y mantenimiento de cauces. «No limpian los barrancos, no asumen sus responsabilidades, tampoco dimite su presidente; además, requieren al Ayuntamiento de Elche sobre un barranco que no cuidan y con sanciones en caso de no hacerlo», ha explicado ante los medios presentes.

