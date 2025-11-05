Elche refuerza su promoción internacional en la feria World Travel Market de Londres El alcalde Pablo Ruz destaca el crecimiento del turismo británico, que ya representa más del 50% de los visitantes extranjeros

Ismael Martinez Elche Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

Elche consolida su estrategia de promoción internacional en la World Travel Market (WTM) de Londres, uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, que celebra su 46ª edición del 4 al 6 de noviembre con la participación de 4.050 expositores de 185 países y más de 50.000 asistentes previstos.

El alcalde, Pablo Ruz, y la concejala de Turismo, Irene Ruiz, han participado en la presentación del destino «Elche, Oasis Mediterráneo», incluida en el espacio oficial de la Comunitat Valenciana dentro del stand autonómico, de unos 400 metros cuadrados. Este espacio acoge a más de treinta entidades y empresas coexpositoras, que presentan los principales destinos turísticos de la región.

Durante el acto, Ruz ha destacado el crecimiento del turismo internacional en el municipio: «Han pasado por Elche 1,3 millones de personas el último año que han pernoctado en la ciudad, de las cuales 750.000 han sido extranjeras, y más del 50% de ellas procedían de Reino Unido, un mercado que ha crecido un 18% en el último año».

El alcalde Pablo Ruz e Irene Ruiz refuerzan la proyección internacional de Elche en la World Travel Market de Londres. A.E.

El alcalde ha subrayado que Elche «combina de manera extraordinaria nuestra oferta turística con cerca de 10 kilómetros de playas vírgenes, un patrimonio cultural único y dos bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco». Además, ha señalado que «la ciudad mantiene una ocupación media anual del 86%, un dato que confirma el crecimiento del sector y evidencia la necesidad de seguir ampliando la oferta hotelera».

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado que «la presencia de la Comunitat Valenciana en esta feria viene reforzada con un stand más grande y con lo mejor de nuestro sector turístico: Costa Blanca, Elche, Alicante o Benidorm y más de 70 profesionales que vienen a mostrar en nuestro principal mercado, el británico, todo lo que nos hace únicos».

La presentación de «Elche, Oasis Mediterráneo» se ha complementado con la proyección de un vídeo promocional en inglés que muestra los principales atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de la ciudad, reafirmando su posición como uno de los destinos más singulares y sostenibles del Mediterráneo.