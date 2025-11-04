Avanza en Elche el proyecto del nuevo edificio de oficinas municipales en Riegos El Progreso La Junta Gestora del Palmeral aprueba el proyecto básico y el estudio paisajístico para la futura residencia de mayores

Elche avanza en el nuevo edificio de oficinas y la futura residencia de mayores de la Hiladora.

La Junta Gestora del Palmeral ha aprobado el proyecto básico para la construcción del nuevo edificio de oficinas municipales de Elche en la parte trasera de la antigua sala de venta de agua de Riegos El Progreso, situada en la Plaza de la Constitución número 17.

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha destacado que este paso «supone un avance decisivo para la creación de un nuevo espacio administrativo moderno y funcional». El proyecto incluye la demolición de la fachada trasera, el retranqueo para alinear el inmueble con el resto de la calle y el desmontaje de la fachada principal para su conservación, al estar protegida.

El nuevo edificio contará con sótano, planta baja y cuatro alturas con espacios diáfanos destinados a oficinas municipales, que podrán adaptarse a las necesidades de los distintos departamentos. La superficie útil será de unos 760 metros cuadrados (980 construidos) y el presupuesto ronda los dos millones de euros.

Según ha explicado Soler, una vez completado este trámite, el siguiente paso será licitar conjuntamente el proyecto de demolición, los estudios arqueológicos y el de edificación. «Prevemos que la primera fase, la de demolición y desmontaje de la fachada, pueda comenzar a finales del primer trimestre o inicios del segundo de 2026», ha añadido. Las obras tendrán una duración aproximada de un año.

Por otra parte, la Junta Gestora del Palmeral ha dado luz verde al estudio de integración paisajística necesario para la licencia de edificación de la futura residencia de mayores en la antigua fábrica de la Hiladora. Soler ha subrayado que «se trata de un paso muy importante», ya que tras la aprobación, el documento deberá remitirse a la Conselleria de Cultura para su revisión y posterior validación definitiva por parte del Ayuntamiento.