El Museo del Palmeral acoge una nueva edición de los talleres de palma blanca

Los talleres de palma blanca regresan al Museo del Palmeral para preservar una de las tradiciones más emblemáticas de Elche.

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Cultura, ha puesto en marcha un año más los talleres de artesanía de la palma blanca 2025-2026, una actividad que busca preservar este arte tradicional y transmitir sus técnicas en un entorno natural como el Museo del Palmeral.

El periodo de inscripción permanecerá abierto del 23 al 30 de octubre, de forma presencial y gratuita en la concejalía de Cultura (calle Sor Josefa Alcorta, nº 1). Las personas interesadas deberán cumplimentar un impreso con sus datos identificativos.

En esta edición se ofertan dos modalidades de aprendizaje: un taller de iniciación y un curso de perfeccionamiento, ambos con una duración total de 276 horas lectivas, que se desarrollarán del 4 de noviembre de 2025 al 30 de abril de 2026.

El taller de iniciación está dirigido a quienes deseen aprender las técnicas básicas del trenzado de palma blanca y no cuenten con experiencia previa. Las clases se impartirán los martes, miércoles y viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Por su parte, el curso de perfeccionamiento está destinado a personas con conocimientos previos, que busquen profundizar en el trabajo artesanal de la palma. Su horario será de martes a viernes, de 16:30 a 19:30 horas.

Cada grupo contará con aproximadamente 15 plazas, que se adjudicarán por orden de inscripción. El 31 de octubre se notificará a los participantes, por teléfono o correo electrónico, su admisión definitiva en el curso correspondiente.

Estos talleres suponen una oportunidad para mantener viva una tradición ilicitana reconocida internacionalmente, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio cultural y artesanal de la ciudad.

