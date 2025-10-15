Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Elche acoge la 54ª edición de Futurmoda, punto de encuentro internacional para profesionales del calzado, la moda y la innovación. A.E.

La 54ª edición de Futurmoda reúne en Elche la innovación internacional del calzado y la moda

El certamen contará con más de 300 expositores y 6.000 visitantes los días 15 y 16 de octubre

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:58

Fira Alacant acoge los días 15 y 16 de octubre la 54ª edición de Futurmoda, la Feria Internacional de Componentes, Curtidos, Textiles y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, una cita consolidada como referente europeo e internacional en innovación, sostenibilidad y tendencias del sector.

El encuentro reunirá a más de 300 empresas expositoras procedentes de España, Italia, Portugal, Francia, China y otros países, y espera recibir a más de 6.000 visitantes profesionales en sus 12.000 metros cuadrados de exposición, donde se presentarán las novedades para la temporada otoño-invierno 2026-2027.

El concejal de Promoción Económica ilicitano, Samuel Ruíz, ha destacado que «este es el camino para seguir apoyando eventos que impulsan el sector del calzado de la ciudad».

Por su parte, el presidente de Futurmoda, José Antonio Ibarra, ha señalado que «esta edición cuenta con un 70 % de oferta nacional y un 30 % internacional, un porcentaje que esperamos incrementar cada año».

El director general de AEC, Álvaro Sánchez, ha subrayado que «el objetivo de esta feria es abrir nuevos mercados de interés para el sector, captar oportunidades de negocio e impulsar la innovación y la industrialización».

Además de la exposición comercial, Futurmoda 2025 ofrecerá un programa de conferencias y actividades centrado en los principales retos actuales del sector, como la digitalización, la inteligencia artificial, la regulación europea y la responsabilidad social, que marcarán las tendencias de futuro en la industria del calzado y la moda.

