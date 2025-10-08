Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Técnicos de Aigües d'Elx revisan imbornales y estaciones de bombeo ante la llegada de lluvias torrenciales. A.E.

Aigües d'Elx refuerza su plan preventivo ante las lluvias torrenciales de otoño

La empresa intensifica la limpieza de imbornales, estaciones de bombeo y tanques de tormenta para reducir riesgos de inundación en Elche y pedanías

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:49

Aigües d'Elx ha puesto en marcha un plan especial de prevención ante la llegada de la temporada de lluvias torrenciales, con el objetivo de minimizar el riesgo de inundaciones y los daños derivados de las precipitaciones intensas tanto en el casco urbano como en las pedanías.

La compañía ha reforzado la limpieza de la red de saneamiento y pluviales, realizando inspecciones exhaustivas en los puntos críticos de inundación del municipio y aplicando limpiezas correctivas en los imbornales con obstrucciones. A los 2.000 imbornales que se limpian cada mes se suman 600 adicionales en los que se actúa de forma preventiva, dentro de un total de 10.000 imbornales que se mantienen semestralmente, señalan fuentes de la entidad.

El plan también contempla la limpieza y mantenimiento de las estaciones de bombeo, tanto en el casco urbano como en las pedanías de Matola, Valverde, Balsares y Arenales del Sol. En total, se han revisado 24 estaciones, con especial atención a las situadas en los pasos subterráneos del tren en la carretera de Torrellano a Elche.

Asimismo, se ha realizado una revisión integral de los tanques de tormenta ubicados en el Parque Empresarial de Torrellano, esenciales para evitar inundaciones en las zonas de Torrellano y L'Altet. Los trabajos incluyen el mantenimiento y puesta a punto de bombas, cuadros eléctricos y grupos electrógenos en todas las estaciones.

