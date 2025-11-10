Elche instala un sistema pionero de alarmas para alertar a la población ante emergencias El dispositivo contará con seis sirenas en puntos críticos como el Vinalopó o San Antón y se complementará con formación ciudadana

Ismael Martinez Elche Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:28

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha el primer sistema de alarmas de aviso en puntos críticos para alertar a la población ante situaciones de emergencia. La primera sirena ya se ha instalado sobre el barranco de San Antón, mientras que el resto (hasta un total de seis) se ubicarán en el Grifo, Los Arcos y la desembocadura del río Vinalopó.

El alcalde, Pablo Ruz, ha explicado que «puede parecer excesivo, pero no lo es, porque ante una inundación, una crecida del barranco o una emergencia derivada de un caudal desbocado, la alarma servirá para advertir a la población». Además, ha destacado que este sistema, con un radio de alcance de tres kilómetros, es «pionero a nivel nacional» y que «esperamos que sirva de referencia para el resto de municipios, pensando en la cantidad de vidas que se pueden salvar».

Ruz ha añadido que «nuestra ciudad está expuesta a las consecuencias negativas de las condiciones climáticas; debemos ser conscientes de que determinadas partes de Elche son muy sensibles y tenemos que actuar con responsabilidad». Por ello, el proyecto se completará con acciones formativas en centros educativos, sociales y sanitarios, para enseñar «qué hacer ante un terremoto o una riada desproporcionada del río».

El intendente principal de la Policía Local, César Zaragoza, ha subrayado que la puesta en marcha de las sirenas «es un paso más dentro de las medidas previstas para mejorar el sistema de emergencias en Elche». El objetivo, ha dicho, es «establecer una cultura preventiva con formación a los servicios de emergencia y a la ciudadanía». Zaragoza ha insistido en la importancia de «definir los riesgos que afectan a la ciudad (como los sísmicos, las inundaciones o los incendios forestales) para implementar protocolos claros y efectivos».

Por su parte, el edil de Innovación y Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha destacado que «es un compromiso de este gobierno municipal avanzar en los sistemas de avisos tempranos para que la población reciba alertas en cualquier momento». También ha anunciado que se trabaja en un pliego técnico para medir el caudal de los barrancos y en la instalación de cámaras de control en tiempo real.

El alcalde ha concluido con un mensaje claro: «Toda prevención es poca; cualquier vida humana vale más que cualquier inversión para evitar una catástrofe».