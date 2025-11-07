Elche aprueba con los sindicatos la implantación de la carrera profesional a partir de 2026 El acuerdo, respaldado por unanimidad, reconoce la trayectoria del personal municipal y mejorará la calidad de los servicios públicos

Gobierno municipal y sindicatos firman un acuerdo histórico para implantar la carrera profesional en el Ayuntamiento de Elche.

Ismael Martinez Elche Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:54

El Gobierno municipal de Elche y los representantes sindicales con presencia en el Ayuntamiento han alcanzado un acuerdo por unanimidad para la implantación de la carrera profesional, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

En la reunión han participado representantes de CCOO, USO CV, UGT y CSIF, junto al alcalde Pablo Ruz, la teniente de alcalde Aurora Rodil y el teniente de alcalde de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro. El pacto supone un avance «histórico» en la mejora de la organización interna y el reconocimiento del esfuerzo del personal municipal.

Navarro ha valorado muy positivamente el consenso alcanzado: «Con la puesta en marcha de la carrera profesional horizontal, una reivindicación de años, ponemos orden en el Ayuntamiento de Elche en cuestión de organización y estructura, y reconocemos los derechos de los trabajadores como el resto de administraciones públicas, haciendo hincapié en el esfuerzo, el conocimiento adquirido y la mejora de los servicios públicos».

El responsable de Recursos Humanos ha subrayado «todo el trabajo que venimos desarrollando en el último año para la implantación de la carrera profesional en todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento».

Por su parte, los representantes sindicales han agradecido el acuerdo, destacando que «supone una oportunidad tanto para el personal municipal como para la administración, y que, sobre todo, acabará beneficiando a la ciudadanía con una mejor prestación de los servicios públicos».

La teniente de alcalde Aurora Rodil ha mostrado también su satisfacción por el consenso alcanzado: «La búsqueda es la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales y que redunde en la mejora de los servicios. Es un logro buscado por todas las partes desde hace muchos años».